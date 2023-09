Het oudste houten bouwwerk van een half miljoen jaar oud ontdekt in Zambia

Archeologen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan op de prehistorische vindplaats van Kalambo Falls in Zambia. Ze hebben de oudste houten constructie ooit gevonden, die bijna een half miljoen jaar oud is. De goed bewaarde structuur werpt licht op de geavanceerde capaciteiten van onze oude voorouders. De vondst suggereert dat ze technologisch geavanceerder waren dan eerder werd aangenomen.

De houten structuur werd ontdekt bij Kalambo Falls, gelegen nabij de grens met Tanzania. Er wordt geschat dat het minstens 476,000 jaar oud is, vóór de evolutie van Homo sapiens. Het hout vertoont snijsporen die erop wijzen dat stenen werktuigen werden gebruikt om twee grote boomstammen met elkaar te verbinden. Aangenomen wordt dat het bouwwerk heeft gediend als platform, loopbrug of verhoogde woning, ontworpen om onze voorouders boven water te houden.

Naast de houten constructie werd op de locatie ook een verzameling houten gereedschap gevonden, waaronder een wig en een graafstok. Hoewel het al bekend was dat vroege mensen in deze tijd hout gebruikten, was dit meestal voor beperkte doeleinden, zoals het starten van vuur of de jacht.

Hoofdauteur van het onderzoek, Larry Barham van de Universiteit van Liverpool, verklaarde dat de ontdekking van het bouwwerk een ‘toevallige ontdekking’ was tijdens een opgraving in 2019. Eerdere gegevens over het oudste houten bouwwerk dateren van ongeveer 9,000 jaar geleden, waardoor deze vondst aanzienlijk ouder.

Het behoud van oud hout is een uitdaging vanwege de neiging om te rotten en minimale sporen achter te laten voor de historische gegevens. Er wordt echter aangenomen dat het hoge waterpeil bij Kalambo Falls heeft bijgedragen aan het uitzonderlijke behoud van de structuur door de eeuwen heen.

De onderzoekers konden de ouderdom van de houten constructie nauwkeurig bepalen met behulp van een nieuwe dateringsmethode genaamd luminescentiedatering. Door te meten wanneer mineralen voor het laatst aan zonlicht werden blootgesteld, ontdekten ze dat de structuur minstens 476,000 jaar oud is.

Deze ontdekking biedt waardevolle inzichten in de capaciteiten en technologische vooruitgang van onze oude voorouders. Het geeft ook aan dat vroege mensen over de verbeeldingskracht en vaardigheden beschikten die nodig waren om complexe houten constructies te bouwen lang voordat Homo sapiens ontstond.

