Archeologen ontdekken de oudste houten constructie, wat duidt op geavanceerde voorouders

Archeologen hebben in Zambia een buitengewone ontdekking gedaan, waarbij ze het oudste houten bouwwerk ooit hebben opgegraven. Het bouwwerk, vermoedelijk een platform, loopbrug of verhoogde woning, dateert minstens 476,000 jaar geleden, ruim vóór de evolutie van Homo sapiens. Deze bevinding suggereert dat onze voorouders wellicht geavanceerder waren dan eerder werd gedacht.

De goed bewaarde houten structuur werd gevonden bij Kalambo Falls, vlakbij de grens met Tanzania. Snijsporen op het hout geven aan dat stenen werktuigen werden gebruikt om twee grote boomstammen met elkaar te verbinden. Naast het bouwwerk werd op de locatie ook een verzameling houten gereedschappen ontdekt, waaronder een wig en een graafstok.

Het vorige record voor het oudste houten bouwwerk was ongeveer 9,000 jaar oud. De ontdekking bij Kalambo Falls wordt beschouwd als een “toevallige ontdekking” die in 2019 werd gedaan tijdens opgravingen op de locatie. De structuur bleef behouden vanwege het hoge waterpeil bij de watervallen. Oud hout heeft de neiging te rotten en laat weinig sporen achter, waardoor dergelijke ontdekkingen zeldzaam zijn.

De onderzoekers gebruikten een nieuwe methode genaamd luminescentiedatering om de ouderdom van de structuur nauwkeurig te bepalen. Deze methode meet de laatste keer dat mineralen aan zonlicht zijn blootgesteld. Uit de resultaten bleek dat de houten constructie veel ouder is dan aanvankelijk werd gedacht, en minstens 476,000 jaar oud was.

Deze ontdekking daagt het idee uit dat onze voorouders nomadisch waren, omdat het bouwwerk een permanente woning leek te zijn in de buurt van de watervallen, die voor een constante bron van water zorgden. De bevinding suggereert ook een abstract denkniveau en mogelijk taalgebruik, aangezien onze voorouders hun intelligentie, verbeeldingskracht en vaardigheden gebruikten om iets te creëren dat nog niet eerder bestond.

De studie van deze houten structuur heeft de manier veranderd waarop archeologen over onze oude familieleden denken, omdat ze hun vermogen erkennen om hun omgeving te transformeren en hun dagelijks leven te verbeteren. Deze bevinding demonstreert de cognitieve vaardigheden van onze voorouders op het gebied van het plannen en visualiseren van het eindproduct.

Verder onderzoek is nodig om te bevestigen of de structuur een permanente woning was of niet. De ontdekking bij Kalambo Falls biedt waardevolle inzichten in de geavanceerde aard van onze voorouders en hun vermogen om zich aan te passen aan hun omgeving.

Bronnen:

- AFP