Chinese wetenschappers kweken met succes gehumaniseerde nieren in varkensembryo's

Chinese wetenschappers hebben een belangrijke doorbraak bereikt door met succes nieren te laten groeien die menselijke cellen bevatten in varkensembryo's, wat mogelijk zou kunnen helpen het tekort aan organen voor transplantatie aan te pakken. Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Cell Stem Cell, markeert de eerste succesvolle poging om menselijke organen bij varkens te laten groeien. Nieren werden gekozen als focus van het onderzoek vanwege hun vroege ontwikkelingsstadium en hun frequente gebruik bij menselijke transplantaties.

Eerdere pogingen om menselijke organen in varkens te laten groeien zijn mislukt, maar deze nieuwe aanpak zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de bio-engineering van organen. Het team van de Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health gebruikte CRISPR-genbewerking om twee genen te verwijderen die nodig zijn voor de niervorming in varkensembryo's. Vervolgens introduceerden ze menselijke pluripotente stamcellen, die zich tot elk celtype kunnen ontwikkelen, in de embryo's. Deze menselijke cellen vulden op natuurlijke wijze de gecreëerde ‘nis’ in de varkensembryo’s.

Nadat de embryo's met de menselijke en varkenscellen in reageerbuizen waren gegroeid, werden ze overgebracht naar draagmoeders. Vijf embryo's bleken normaal functionerende nieren te hebben, met 50 tot 60 procent menselijke cellen. Deze doorbraak roept ethische vragen op, omdat er ook menselijke cellen in de hersenen van varkens zijn aangetroffen.

Hoewel dit onderzoek een belangrijke mijlpaal is, moeten er nog steeds uitdagingen worden overwonnen voordat deze technologie bij menselijke transplantatie kan worden gebruikt. Het aandeel menselijke cellen in de nieren is nog niet voldoende en de aanwezigheid van menselijke cellen in varkenshersenen geeft aanleiding tot bezorgdheid. Het langetermijndoel is het optimaliseren van de technologie voor orgaantransplantatie, maar verder onderzoek is nodig.

Deze doorbraak in het kweken van gehumaniseerde nieren in varkensembryo's zou de weg kunnen vrijmaken voor de ontwikkeling van andere menselijke organen bij varkens. De onderzoekers hopen hun onderzoek uit te breiden naar organen zoals het hart en de alvleesklier.

