De mechanismen van spiergroei: hoe oefening spiervezels vormt

Het is bekend dat regelmatige lichaamsbeweging onze spieren versterkt en verstevigt, maar de exacte mechanismen achter dit proces zijn voor fysiologen een interessant onderwerp geweest. MIT-ingenieurs hebben nu een unieke trainingsmat voor cellen ontwikkeld waarmee wetenschappers de puur mechanische effecten van oefeningen op microscopisch niveau kunnen bestuderen. De mat, gemaakt van hydrogel ingebed met magnetische microdeeltjes, bootst de krachten na die de spieren ervaren tijdens het sporten wanneer ze worden geactiveerd door een externe magneet. Op de mat gegroeide spiercellen werden “geoefend” door de trillingen die werden veroorzaakt door de beweging van de magneet.

Voorlopige resultaten van het experiment laten zien dat regelmatige mechanische oefeningen ervoor zorgen dat spiervezels in een meer uitgelijnde richting groeien, waardoor ze synchroon kunnen samentrekken. Deze bevinding suggereert dat mechanische stimulatie de hergroei van spieren na een blessure kan begeleiden of mogelijk de effecten van veroudering kan vertragen. De onderzoekers zijn van plan het apparaat te gebruiken om vellen van sterke, functionele spieren te vormen, wat toepassingen zou kunnen hebben in zachte robotica en weefselherstel.

Het team van MIT hoopt dat dit nieuwe platform inzicht kan geven in hoe mechanische krachten de spierfunctie beïnvloeden en kan helpen bij het ontwikkelen van therapieën voor spierblessures en neurodegeneratieve aandoeningen. Door de chemische en mechanische elementen van de training te ontkoppelen, konden ze zich uitsluitend concentreren op de mechanische krachten die de spierrespons aansturen.

De in magneten ingebedde mat bleek een veilige en niet-destructieve manier om mechanische krachten op de spiercellen te genereren. Cellen die regelmatig werden blootgesteld aan mechanische bewegingen groeiden langer vergeleken met cellen die niet werden uitgeoefend. Dit laat zien hoe oefening de groei en uitlijning van spiervezels kan beïnvloeden. Het begrijpen van deze mechanismen zou kunnen leiden tot vooruitgang in weefselregeneratie en de ontwikkeling van aanpasbare robotsystemen.

Definities:

– Hydrogel: een zacht, Jell-O-achtig materiaal dat in dit onderzoek wordt gebruikt als trainingsmat voor cellen.

– Mechanische krachten: fysieke krachten die tijdens het sporten op de spiercellen worden uitgeoefend.

– Weefselregeneratie: het proces waarbij gewond of beschadigd weefsel in het lichaam wordt hersteld.

Bronnen:

– “MIT-ingenieurs ontwerpen trainingsmatten voor cellen” – MIT News

– “Oefening en spiercellen” – MIT Youtube