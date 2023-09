Het afval buitenzetten: Aeolus-satelliet stort zich naar de aarde in gecontroleerde terugkeer

De European Space Agency (ESA) heeft een nieuwe animatie uitgebracht die de laatste momenten laat zien van het Aeolus-ruimtevaartuig toen het zijn gecontroleerde terugkeer in de atmosfeer van de aarde maakte. De animatie, gemaakt met behulp van de laatste acht beelden die door de satelliet zijn gemaakt, toont het ruimtevaartuig dat tuimelt en verbrandt in een vurige ondergang. Deze beelden zijn vastgelegd door de Tracking and Imaging Radar (TIRA), een ruimteobservatieradar in Duitsland.

Aeolus draaide al vijf jaar in een baan om de aarde en mat de winden van de planeet op wereldschaal. De brandstof van de satelliet raakte echter bijna op en werd door de zwaartekracht en atmosferische weerstand naar beneden getrokken. In een unieke poging om het groeiende probleem van ruimteschroot te bestrijden, heeft ESA een geassisteerde terugkeer voor de satelliet geïmplementeerd.

De terugkeer omvatte een reeks manoeuvres die de baan van Aeolus verlaagden van ongeveer 199 kilometer naar slechts 75 kilometer boven de aarde. Om 2 uur ET werd de satelliet een vuurbal die door de atmosfeer van de aarde viel. ESA's Space Debris Office volgde zijn laatste afdaling.

De gecontroleerde terugkeer van Aeolus demonstreert duurzame ruimtevluchten en verantwoorde operaties. Het missieteam bleef zo ​​lang mogelijk bij de satelliet, begeleidde de terugkeer ervan en zorgde voor een verantwoorde verwijdering. Zoals Tommaso Parrinello, missiemanager van Aeolus, zei: “Deze beelden zijn ons laatste afscheid van de missie die we allemaal missen, maar waarvan de erfenis voortleeft.”

Deze gecontroleerde terugkeer van een ruimtevaartuig is een belangrijke stap in de richting van het beperken van ruimteschroot en het waarborgen van de duurzaamheid van ruimteactiviteiten op de lange termijn.

Bron: ESA (Europese Ruimtevaartorganisatie)