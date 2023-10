De rol van wind bij het smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica

In de strijd tegen de klimaatverandering zijn de gevolgen van de stijgende zeespiegel voor kuststeden onvermijdelijk. Met de kracht om landen als Mumbai en New York te verdrinken, is het begrijpen van de waterbronnen van cruciaal belang.

De ijskappen op Groenland en Antarctica bevatten, afgezien van de met gletsjers bedekte bergen, voldoende bevroren water om de zeespiegel met 210 meter te laten stijgen. Helaas worden deze regio’s het zwaarst getroffen door de opwarming van de aarde.

Hoewel de luchttemperatuur in Groenland aanzienlijk is gestegen, tot boven de 3.8°C sinds de jaren negentig, draagt ​​wind ook bij aan het versnelde smelten van de ijskap. Uit een nieuwe studie blijkt dat Foehn- en Katabatische winden, die hete lucht bergafwaarts op gletsjers blazen, een grote impact hebben op het smelten van de ijskappen op zowel Groenland als Antarctica.

In de afgelopen twintig jaar is de invloed van deze winden op de ijskappen van Groenland met ongeveer 10% toegenomen. Hun effect op de Antarctische ijskap is echter met 32% afgenomen. Dit verschil is voornamelijk te wijten aan de verschillende manieren waarop de opwarming van de aarde het noordelijk en het zuidelijk halfrond beïnvloedt. Groenland is zo heet geworden dat wind niet langer nodig is, omdat zonlicht alleen al een aanzienlijk smelteffect op de regio heeft.

De Noord-Atlantische Oscillatie, een belangrijk weersverschijnsel dat de sterkte en richting van westelijke winden en stormen bepaalt, heeft ook een rol gespeeld in deze ongelijkheid. Een verschuiving naar een positieve fase heeft geleid tot meer warme lucht boven Groenland en andere Arctische gebieden, waardoor het smeltproces is geïntensiveerd.

Aan de andere kant is de totale oppervlaktesmelt op Antarctica sinds 15 met ongeveer 2000% afgenomen. Dit kan worden toegeschreven aan een vermindering van 32% van de neerwaartse wind op het schiereiland en een verbetering van de ozonlaag in de regio, die warmte van de zon absorbeert. en beschermt het oppervlak tegen verder smelten.

Hoewel de vermindering van het door de wind veroorzaakte smelten op Antarctica een positieve ontwikkeling lijkt, brengt de smelttrend nog steeds risico's met zich mee. Antarctica heeft al te maken gehad met de ineenstorting van twee kwetsbare ijsplaten, en als deze trend zich voortzet, kan dit de mondiale oceaanwatercirculatiepatronen verstoren, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het klimaat op aarde.

Zowel Groenland als Antarctica leveren een belangrijke bijdrage aan de stijgende zeespiegel, en het nauwlettend monitoren en modelleren van ijssmelt is van cruciaal belang. Het begrijpen van de relatie tussen wind en ijs in de context van klimaatverandering is essentieel voor het voorspellen van de toekomstige zeespiegelstijging en de impact ervan op de planeet.

