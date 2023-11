Een doorbraak in het testen van antimicrobiële resistentie: snelle en nauwkeurige evaluatie binnen een uur

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een mondiale gezondheidscrisis, die jaarlijks 1.3 miljoen sterfgevallen veroorzaakt. Om dit probleem te bestrijden hebben onderzoekers van de Singapore University of Technology and Design (SUTD) een baanbrekend microfluïdisch apparaat ontwikkeld dat binnen een uur snel en nauwkeurig de gevoeligheid van microben voor antibiotica kan evalueren.

Traditionele methoden voor het evalueren van AMR zijn traag en het duurt meer dan 20 uur voordat resultaten worden verkregen. Deze vertraging kan leiden tot ongepast gebruik van antibiotica, waardoor de ontwikkeling van resistentie verder wordt aangewakkerd. Het nieuwe microfluïdische platform pakt dit probleem aan door een snelle en nauwkeurige antimicrobiële gevoeligheidstest (AST)-methode te bieden.

Het apparaat werkt door de bacteriële membraanpermeabiliteit te meten na blootstelling aan antibiotica. Deze verandering in de permeabiliteit treedt al 30 minuten na blootstelling aan antibiotica op, waardoor er geen langdurige bacteriecultuur nodig is. Door de kweekstap te verwijderen, verkort het platform de doorlooptijd voor resultaten aanzienlijk met ongeveer 20 uur.

Het microfluïdische platform biedt niet alleen snelle resultaten, maar biedt ook een volledig geautomatiseerde behandeling van bacteriële oplossingen, waardoor menselijke fouten worden verminderd en de betrouwbaarheid van AST-resultaten wordt vergroot.

FAQ

Wat is antimicrobiële resistentie?

Antimicrobiële resistentie (AMR) verwijst naar het vermogen van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, om resistentie te ontwikkelen tegen de medicijnen die zijn ontworpen om ze te doden. Deze resistentie maakt infecties moeilijker te behandelen en verhoogt het risico op verspreiding van ziekten.

Waarom is AMR een mondiale gezondheidscrisis?

AMR leidt jaarlijks naar schatting tot 1.3 miljoen sterfgevallen wereldwijd. Naarmate microben resistent worden tegen bestaande antibiotica, wordt het steeds moeilijker om infecties effectief te behandelen. Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor de volksgezondheid, omdat veel voorkomende infecties onbehandelbaar kunnen worden.

Hoe werkt het microfluïdische apparaat?

Het microfluïdische apparaat meet de bacteriële membraanpermeabiliteit na blootstelling aan antibiotica. Door veranderingen in de permeabiliteit te detecteren, kan worden bepaald of een microbe gevoelig of resistent is voor specifieke antibiotica. Het apparaat levert binnen een uur resultaten op, waardoor er geen langdurige bacteriecultuur nodig is.

Wat zijn de voordelen van het microfluïdische platform?

Het microfluïdische platform biedt verschillende voordelen. Het levert snelle resultaten op en verkort de doorlooptijd met ongeveer 20 uur in vergelijking met traditionele, op cultuur gebaseerde methoden. Het platform maakt ook volledig geautomatiseerde verwerking van bacteriële oplossingen mogelijk, waardoor menselijke fouten worden verminderd en de betrouwbaarheid van de resultaten wordt vergroot.

Wat zijn de gevolgen van deze doorbraak?

De ontwikkeling van dit microfluïdische platform is een belangrijke stap in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Met een snelle en nauwkeurige methode om de effectiviteit van antibiotica tegen specifieke microben te testen, kunnen zorgverleners beter geïnformeerde behandelbeslissingen nemen, waardoor het misbruik en overmatig gebruik van antibiotica wordt teruggedrongen en de dreiging van AMR wordt verminderd.

Bronnen:

Journaal: Klein

Singapore University of Technology and Design