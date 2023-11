Verdwaalde gereedschapstas van het internationale ruimtestation zichtbaar in de Britse lucht

Als u dinsdagavond naar de nachtelijke hemel in Groot-Brittannië kijkt, ziet u misschien wel een fascinerend schouwspel: een verdwaalde gereedschapstas die per ongeluk door NASA-astronauten is gevallen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het Internationale Ruimtestation. Hoewel het misschien klinkt als een klein en onbelangrijk voorwerp, zal deze gereedschapstas zo helder schijnen dat hij met een verrekijker of een telescoop kan worden waargenomen.

Het ongeluk met de gereedschapskist vond eerder deze maand plaats toen astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara cruciale onderhoudstaken uitvoerden in het ISS. De gereedschapstas cirkelt vlak voor het ruimtestation rond en heeft een snelheid van ongeveer 17,000 km/uur. Hoewel hij uiteindelijk binnen enkele maanden opnieuw in de atmosfeer van de aarde zal verschijnen, is hij momenteel zichtbaar vanuit Groot-Brittannië vanwege zijn helderheid.

Astrofysicus professor Albert Zijlstra van Manchester University deelde enkele tips voor nieuwsgierige toeschouwers. Als de weersomstandigheden geschikt zijn en de lucht helder is, moet het mogelijk zijn om de gereedschapstas met een verrekijker te spotten. Het zal verschijnen als een zwakke plek die sneller beweegt dan een vliegtuig en zich een weg baant van west naar oost. Het ideale kijkmoment is rond 6.45 uur en de tas zal ongeveer twee minuten zichtbaar zijn.

Naast de gereedschapstas krijgen toeschouwers enkele minuten later ook de mogelijkheid om het volledige ruimtestation te zien. De gereedschapstas, die volledig wit van kleur is, zal naar verwachting binnen vier tot vijf maanden in de atmosfeer van de aarde afbranden.

Ook al lijkt het misschien een uitdaging om een ​​object als een gereedschapstas te spotten, experts van EarthSky verzekeren ons dat dit met een verrekijker mogelijk is. Ze beschrijven het als verrassend helder, net onder de zichtbaarheidsdrempel voor het blote oog, rond magnitude +6.

Houd dus uw ogen op de lucht gericht en uw verrekijker in de aanslag. Misschien vang je nog wel een glimp op van deze rondzwervende gereedschapstas vanuit het Internationale Ruimtestation terwijl hij door de nachtelijke hemel reist.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoe kan ik de verdwaalde gereedschapstas uit Groot-Brittannië zien? Om de verdwaalde gereedschapstas te herkennen, heb je een verrekijker of een telescoop nodig. Zoek rond 6.45 uur naar een zwakke plek die sneller beweegt dan een vliegtuig, van west naar oost. Kan de gereedschapstas worden gezien zonder enig optisch hulpmiddel? De gereedschapstas is niet zichtbaar met het blote oog, maar kan met een verrekijker worden waargenomen vanwege de helderheid, die net onder de zichtbaarheidsgrens ligt. Waarom lieten de astronauten per ongeluk de gereedschapstas vallen? De gereedschapstas viel per ongeluk tijdens essentiële onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara. Wat gebeurt er met de gereedschapstas? De gereedschapstas draait momenteel rond de aarde vóór het internationale ruimtestation en zal naar verwachting binnen vier tot vijf maanden in de atmosfeer van de aarde afbranden.