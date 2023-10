Internationaal Observeer de Maannacht 2023: een hemelse gebeurtenis die het bekijken waard is

Dit weekend, op zaterdag 21 oktober, komen miljoenen mensen over de hele wereld buiten samen om getuige te zijn van de schoonheid van onze natuurlijke satelliet, de maan. Dit jaarlijkse evenement, bekend als International Observe the Moon Night, wordt actief gepromoot door NASA en heeft alleen al in Noord-Amerika meer dan 3,000 geregistreerde evenementen.

De reden achter deze specifieke timing is de huidige fase van de maan, het eerste kwartier. Deze fase wordt vaak beschouwd als de beste tijd om de maan te observeren, omdat deze helder maar niet te helder is, waardoor deze perfect is voor sterrenkijkers. Bovendien biedt deze fase een unieke kans om getuige te zijn van enkele van de meest adembenemende bezienswaardigheden van de maan.

Voor degenen die niet zeker weten waar ze op moeten letten, heeft NASA voor elk halfrond downloadbare maankaarten beschikbaar gesteld. Deze kaarten benadrukken de grote maanmerrie, dit zijn donkere plekken die ongeveer een zesde van het maanoppervlak bedekken. Hoewel ze ‘zeeën’ worden genoemd, zijn deze gebieden eigenlijk basaltvlaktes die zijn gevormd door lavastromen na inslagen van asteroïden.

Hoewel het blote oog de donkere plekken gemakkelijk kan zien, kan het gebruik van een verrekijker de ervaring verbeteren. Door zich te concentreren op de terminator van de maan, de lijn die de donkere kant van de lichte kant scheidt, kunnen waarnemers getuige zijn van het spel van schaduwen, waardoor kraters en bergruggen zichtbaar worden. Het zuidelijke deel van de maan is bijzonder bergachtig en biedt een fascinerend terrein om te verkennen.

De International Observe the Moon Night biedt ook een perfecte gelegenheid om de historische maanlanding van de mensheid opnieuw te bekijken. Op 20 juli 1969 verklaarde Neil Armstrong de beroemde uitspraak: “Tranquility Base here. De Adelaar is geland.” De landingsplaats, bekend als de Zee van Rust (Mare Tranquillitatis), is deze nacht gemakkelijk te herkennen. Andere landingsplaatsen van de Apollo-missie zijn ook zichtbaar, maar sommige kunnen zich tijdens deze gebeurtenis in de maannacht bevinden.

Naast het observeren van de maan op deze speciale avond, zal NASA om 7 uur EDT een twee uur durende livestream uitzenden op NASA TV. Deze uitzending heeft tot doel mensen wereldwijd te verenigen in het vieren van maanobservatie, -wetenschap en -verkenning, terwijl de NASA's maanwetenschap- en verkenningsprogramma's worden gepromoot.

Dus als je dit weekend buiten bent, neem dan even de tijd om naar de maan te staren en de wonderen van onze hemelse buur te waarderen. En noteer in uw agenda de International Observe the Moon Night van volgend jaar, die zal plaatsvinden op 14 september 2024.

Bronnen:

– NASA's International Observe the Moon Night – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– NASA's maankaarten – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– NASA's Wetenschappelijke Visualisatiestudio: Apollo-landingsplaatsen – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812