NASA overweegt bezuinigingen op de financiering van Hubble- en Chandra-ruimtetelescopen

NASA wordt geconfronteerd met mogelijke bezuinigingen op zijn astrofysica-afdeling, die volgens een recent rapport gevolgen kunnen hebben voor twee grote ruimtetelescoopprogramma's. De Hubble-ruimtetelescoop en het Chandra X-Ray Observatorium, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan ons begrip van het universum, zouden een verlaging van de financiering kunnen zien.

Tijdens een presentatie voor de commissie voor astronomie en astrofysica van de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering en Medicine onthulde Mark Clampin, directeur van de astrofysica-afdeling van NASA, dat budgettaire beperkingen wellicht “niet-gespecificeerde” verlagingen van de financiering voor deze telescopen vereisen. Dit is een poging om middelen toe te wijzen aan nieuwe programma's bij NASA, aangezien het agentschap verwacht dat de begrotingsniveaus voor het fiscale jaar 2024 hetzelfde zullen blijven als het voorgaande jaar.

De afdeling astrofysica had voor het volgende fiscale jaar bijna 1.56 miljard dollar aangevraagd, maar Clampin erkende dat het onwaarschijnlijk is dat de volledige financiering zal worden verkregen. In het geval van substantiële bezuinigingen zou hun prioriteit zijn het verminderen van de financiering voor missies in uitgebreide operaties, waaronder de Hubble- en Chandra-telescopen.

Hubble is, in samenwerking met NASA's James Webb Space Telescope, een cruciaal hulpmiddel voor wetenschappelijk onderzoek en verkenning. Chandra daarentegen werd in 1999 gelanceerd en heeft geen onderhoudsmissies zoals Hubble ondergaan. Het wordt momenteel geconfronteerd met operationele uitdagingen vanwege zijn leeftijd.

Hoewel Hubble effectief heeft gefunctioneerd, merkte Clampin op dat het al lange tijd in gebruik is en een aanzienlijk deel van het budget voor astrofysica vertegenwoordigt. Chandra daarentegen ondervindt problemen en vereist steeds grotere inspanningen om haar activiteiten in stand te houden.

De voorgestelde begroting voor 2024 van het Witte Huis wijst 93.3 miljoen dollar toe aan Hubble en 68.7 miljoen dollar aan Chandra. Deze cijfers vertegenwoordigen ongeveer 10% van de totale budgetaanvraag voor de astrofysica-divisie van NASA in 2024.

Het is belangrijk op te merken dat de financieringsbeslissingen van NASA nog steeds in afwachting zijn van goedkeuring, en dat er aanpassingen kunnen worden doorgevoerd voordat het definitieve budget wordt vastgesteld.

