Een nieuw begrip van hoe kanker zich naar de wervelkolom verspreidt

Onderzoekers van Weill Cornell Medicine in New York City hebben een belangrijke doorbraak bereikt in het begrijpen waarom bepaalde vormen van kanker uitzaaien naar de wervelkolom. Het is al lang bekend dat uitgezaaide borstkanker zich vaak uitbreidt naar de ruggengraat, wat ernstige complicaties voor patiënten veroorzaakt. De redenen achter dit fenomeen waren tot nu toe echter onduidelijk.

In een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature ontdekten Matthew Greenblatt en zijn team een ​​nieuw type stamcel dat mogelijk betrokken is bij de uitzaaiing van kankercellen naar de wervelkolom. Deze stamcellen, gevonden in wervelbotten, bleken een eiwit uit te scheiden genaamd MFGE8. Dit eiwit werkt als een tumorlokmiddel en trekt kankercellen naar het ruggengraatweefsel.

De onderzoekers voerden experimenten uit op muizen, waarbij ze spinale stamcellen in de ene achterpoot en lange botstamcellen in de andere transplanteerden. Ze merkten op dat kankercellen bijna twee keer zo vaak naar de miniwervel reisden als naar het kleine lange bot, wat wijst op de sterke aantrekkingskracht van MFGE8.

Wervelmetastasen kunnen ernstige schade aan het ruggenmerg veroorzaken, waardoor het vermogen van de patiënt om te lopen en de lichaamsfuncties onder controle te houden wordt aangetast. Door de mechanismen achter deze verspreiding te begrijpen, kan het mogelijk zijn interventies te ontwikkelen om wervelkolommetastasen te voorkomen of te behandelen.

Hoewel het blokkeren van MFGE8 een potentiële therapeutische aanpak zou kunnen zijn, is verder onderzoek nodig om de implicaties en effectiviteit van een dergelijke behandeling volledig te begrijpen. Xiang Zhang, een kankerbioloog aan het Baylor College of Medicine, beschreef dit onderzoek als een “belangrijke vooruitgang” in ons begrip van botmetastasen.

Deze doorbraak biedt hoop voor patiënten met uitgezaaide borstkanker en andere vormen van kanker die zich gewoonlijk naar de wervelkolom verspreiden. Door dit al lang bestaande mysterie te ontrafelen, brengen onderzoekers ons een stap dichter bij het ontwikkelen van effectieve behandelingen en het verbeteren van de levenskwaliteit van degenen die getroffen zijn door deze uitzaaiingen.

