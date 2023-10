De VERITAS-missie: Venus bestuderen met de hulp van IJsland

De komende VERITAS-missie van NASA heeft tot doel de planeet Venus vanuit een baan om de aarde te bestuderen en de mysteries bloot te leggen die verborgen zijn onder de dikke deken van wolken. Maar hoe kunnen wetenschappers zich voorbereiden op het verkennen van een planeet die zo vijandig en onbekend is als Venus? Eén manier is om een ​​plek op aarde te bestuderen die vergelijkbare kenmerken heeft. In augustus 2023 begon het VERITAS-wetenschapsteam aan een veldcampagne in IJsland, een vulkanisch land met actieve vulkanen en ruig terrein vergelijkbaar met wat er op Venus te vinden is.

Tijdens hun twee weken durende expeditie concentreerde het internationale team van 19 wetenschappers uit de VS, Duitsland, Italië en IJsland zich op vulkanische kenmerken in IJsland, en gebruikte deze als terrestrische analogen voor het bestuderen van vulkanisme op Venus. Ze onderzochten vulkanische afzettingen op locaties zoals het vulkanische gebied Askja, het lavaveld Holuhraun en de regio Fagradalsfjall op het schiereiland Reykjanes.

Als aanvulling op hun grondobservaties verzamelde het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) luchtradargegevens met behulp van synthetische apertuurradar aan boord van een bovenvliegend vliegtuig. De radargegevens verzamelden informatie over de oppervlakte-eigenschappen, zoals textuur, ruwheid en watergehalte, die kunnen helpen bij het toekomstige wetenschappelijke werk van de VERITAS-missie.

Het VERITAS-ruimtevaartuig, dat staat voor Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopie, zal de inzichten die zijn verkregen door het bestuderen van IJsland gebruiken om zijn algoritmen te verfijnen en zijn vermogen om eventuele veranderingen op het oppervlak van Venus sinds de vorige Magellan-missie te detecteren te vergroten. in de jaren 1990. Dit is vooral cruciaal voor het identificeren van vulkanische activiteit op de planeet.

Door IJsland als analoog voor Venus te gebruiken hopen wetenschappers waardevolle kennis en inzichten te verwerven die zullen helpen bij het succes van de komende VERITAS-missie. De geologische overeenkomsten van IJsland met Venus maken het tot een ideaal oefenterrein, waardoor onderzoekers zich kunnen voorbereiden op de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen bij het verkennen van onze naburige planeet.

Bronnen:

– Beeldbron: NASA/JPL-Caltech

– Bronartikel: “VERITAS missiewetenschappers in IJsland” op EarthSky.org