Modulaire architectuur zorgt ervoor dat het brein van zoogdieren externe input kan controleren, vinden wetenschappers

By

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan met betrekking tot de organisatie van de hersenen van zoogdieren. Door het gebruik van een experimenteel systeem dat neuronen liet groeien op microgefabriceerde glasoppervlakken, ontdekten onderzoekers dat de buitenste cortex van de hersenen het vermogen heeft om de controle over zijn externe input te behouden dankzij de onderling verbonden maar onafhankelijk functionerende modules.

De cortex, de buitenste laag van de hersenen die verantwoordelijk is voor verschillende functies, zoals sensorische waarneming en motorische controle, bevat een groot aantal neuronen. Deze neuronale netwerken moeten input van gespecialiseerde circuits kunnen scheiden en tegelijkertijd input van meerdere circuits kunnen integreren, maar het is onduidelijk gebleven hoe de cortex deze verschillende verwerkingsparadigma's kan ondersteunen.

Om dit te onderzoeken hebben de onderzoekers corticale neuronen geleid om modulaire netwerken te vormen die meerdere subgroepen bevatten. Door deze in het laboratorium gekweekte neuronen te stimuleren met behulp van licht, constateerde het team dat goedgevormde modulaire netwerken grote reacties hadden op gelokaliseerde lichtstimulatie. Aan de andere kant reageerden netwerken met minder modulariteit overmatig gesynchroniseerd op alle stimuli.

De onderzoekers ontdekten ook dat de balans tussen lokaal gescheiden activiteit en mondiaal geïntegreerde activiteit cruciaal is voor de hersenen om hun capaciteit voor informatierepresentatie met beperkte middelen uit te breiden. Deze bevinding draagt ​​niet alleen bij aan ons begrip van de structuur en functie van de hersenen van zoogdieren, maar heeft ook implicaties voor de ontwikkeling van kunstmatige neurale netwerken die worden gebruikt in onderzoek naar machinaal leren.

Over het geheel genomen werpt deze studie licht op hoe het brein van zoogdieren externe input kan controleren via zijn modulaire architectuur. Het biedt waardevolle inzichten in de ingewikkelde werking van de hersenen en hun vermogen om informatie efficiënt te verwerken.

Bron:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. “Modulaire architectuur vergemakkelijkt ruisgestuurde controle van synchronie in neuronale netwerken.” Wetenschappelijke vooruitgang. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755