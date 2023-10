Het fenomeen begrijpen van een draaiende magneet die een secundaire magneet laat zweven

Een team natuurkundigen van de Technische Universiteit van Denemarken heeft experimenten uitgevoerd om de reden te achterhalen waarom een ​​draaiende magneet ervoor kan zorgen dat een secundaire magneet zweeft zonder stabilisatie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat twee magneten met de noordpolen tegenover elkaar elkaar afstoten, maar deze kracht kan tot instabiliteit leiden. Uit recente bevindingen is echter gebleken dat als een magneet met hoge snelheid ronddraait, een tweede magneet kan worden afgestoten en laten zweven zonder dat stabilisatie nodig is.

Om dit fenomeen te begrijpen, combineerden de onderzoekers verschillende soorten magneten en lieten ze met verschillende snelheden draaien, terwijl ze het proces registreerden met behulp van hogesnelheidscamera's en bewegingsregistratiesoftware. Door hun analyse van de beelden ontdekte het team de onderliggende reden voor dit gedrag.

De onderzoekers merkten op dat de secundaire magneet, ook wel de ‘floater’ genoemd, synchroon met de draaiende magneet draaide, wat betekent dat ze met dezelfde snelheid ronddraaiden. Bovendien vertoonde de as van de draaiende magneet een lichte kanteling, wat normaal gesproken tot instabiliteit zou leiden. Het team ontdekte echter dat het magnetische veld van de draaiende magneet een koppel uitoefende op de drijver, waardoor deze tegelijk gingen draaien. Er was ook een kleine verkeerde uitlijning in de polaire as van de draaiende magneet, wat resulteerde in evenwichtige aantrekkende en afstotende krachten waardoor de drijver in een stabiele zwevende positie kon worden gehouden.

Door middel van simulaties konden de onderzoekers het gedrag van de twee magneten manipuleren en verder analyseren, wat hun bevindingen uit de experimentele opstellingen bevestigde.

Dit onderzoek biedt een dieper inzicht in het gedrag van draaiende magneten en hun vermogen om secundaire magneten te laten zweven zonder de noodzaak van extra stabilisatie. De bevindingen kunnen implicaties hebben voor toekomstige toepassingen van magnetische levitatietechnologie.

Bron: Joachim Marco Hermansen et al, Magnetische levitatie door rotatie, Physical Review Applied (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044036