Het decoderen van de "mollige benen" van rupsen: anatomie versus functie

Een recent artikel in Science Advances onderzoekt de fascinerende wereld van rupspoten. Op het eerste gezicht zou je kunnen aannemen dat de poten van een rups simpelweg mollig zijn vanwege hun onverzadigbare eetlust, maar bij verder onderzoek wordt het duidelijk dat deze poten een heel ander doel dienen.

Wat bij een rups op mollige poten lijkt, zijn eigenlijk neppoten die bekend staan ​​als ‘buikpoten’. Deze stompe stukjes vlees helpen de rups zich te verplaatsen, terwijl de echte poten, die zich vlakbij het gezicht bevinden, bestemd zijn voor metamorfose en zich uiteindelijk zullen ontwikkelen tot de volwassen poten van een mot of vlinder.

Het idee dat een been kan worden gedefinieerd door zowel anatomie als functie roept filosofische vragen op over wat een been ‘echt’ maakt. Moet een been worden gedefinieerd aan de hand van zijn fysieke structuur, of kan een functioneel been als zodanig worden geclassificeerd, zelfs als het de traditionele kenmerken van een been mist?

Deze ontdekking is niet geheel verrassend in de wereld van de geleedpotigen, die bekend staan ​​om hun gelede poten. Insecten en andere geleedpotigen gebruiken hun poten vaak voor verschillende taken. Waterschippers hebben hun benen in peddels veranderd, mestkevers gebruiken hun benen als snijgereedschap en huisduizendpoten hebben hun beenachtige hoektanden aangepast om gif te injecteren.

In het geval van rupsen dienen deze neppoten als ankers, waardoor het wezen zich aan oppervlakken kan vastklampen terwijl het vooruit beweegt. Rupsen maken hun buikpoten los en weer vast om zichzelf voort te stuwen, met behulp van prikkeldraadkussens, haakjes genaamd, aan de punt van elke poot om hun grip veilig te stellen. De genen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van deze neppoten worden gedeeld met schaaldieren, wat de evolutionaire verbanden tussen verschillende soorten benadrukt.

Hoewel het concept van echtheid genetisch gezien misschien niet veel betekenis heeft voor deze aanhangsels, is er iets intrigerends aan deze vergankelijke benen. De poten van rupsen zijn van korte duur en bestaan ​​alleen tijdens hun larvale stadium voordat ze een metamorfose ondergaan. Dus, de volgende keer dat je een rups tegenkomt, neem dan even de tijd om deze vluchtige ledematen en hun unieke aanpassing aan voortbeweging te waarderen.

Bronnen: Wetenschapsvooruitgang

Definities:

Voorbeen: Een neppoot gevonden op een rups, die wordt gebruikt voor beweging.

Een kussen met weerhaken aan de punt van de buik van een rups, waardoor de grip op oppervlakken wordt verzekerd. geleedpotigen: Een stam van ongewervelde dieren gekenmerkt door gelede poten.