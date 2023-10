Ontdekking van uniek binair systeem biedt inzicht in hete Jupiters en sterevolutie

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan van een binair systeem dat zich op 1,400 lichtjaar afstand bevindt en dat bestaat uit een heet Jupiter-achtig object dat in een baan om een ​​witte dwerg draait. Deze ontdekking biedt ongekende mogelijkheden om hete Jupiters en de evolutie van sterren in binaire systemen te bestuderen.

Hete Jupiters zijn een soort exoplaneten die heel dicht bij hun sterren draaien en extreem hoge oppervlaktetemperaturen hebben. Ze zijn lastig te bestuderen vanwege de schittering van hun nabijgelegen sterren. Dit nieuw ontdekte binaire systeem, bestaande uit een witte dwerg en een bruine dwerg, biedt echter een unieke kans om de extreme omstandigheden van hete Jupiters te observeren en te bestuderen.

De witte dwerg in dit systeem is het overblijfsel van een zonachtige ster die zijn nucleaire brandstof heeft opgebruikt. De bruine dwerg daarentegen is een enorm object met een massa tussen die van een gasreus en een kleine ster. Bruine dwergen worden soms mislukte sterren genoemd omdat ze niet de massa hebben om waterstoffusiereacties in stand te houden.

Een van de interessante aspecten van dit binaire systeem is dat de bruine dwerg een ‘maanachtige’ oriëntatie heeft, waarbij één kant van de planeet altijd naar de ster is gericht vanwege de getijdenvergrendeling. Dit leidt tot extreme temperatuurverschillen tussen het halfrond aan de dagzijde, dat wordt gebombardeerd door directe stellaire straling, en het halfrond aan de nachtzijde, dat minder straling ontvangt.

Door de helderheid van het door het systeem uitgezonden licht te analyseren, hebben wetenschappers vastgesteld dat de dagtemperatuur van de bruine dwerg varieert van 7,250 tot 9,800 Kelvin, wat net zo heet is als een ster van het A-type. Deze ontdekking biedt waardevolle inzichten in de effecten van intense ultraviolette straling op planetaire atmosferen.

Dit onderzoek vergroot niet alleen ons begrip van hete Jupiters, maar werpt ook licht op de evolutie van sterren in binaire systemen. Het binaire systeem biedt een laboratorium voor toekomstige studies, waardoor wetenschappers de extreme omstandigheden en dynamiek van deze hemellichamen kunnen onderzoeken.

