Wanneer werden de eerste continenten van het heelal gevormd?

In een recente studie getiteld “When waren the First Exocontinents?” onderzoekt Jane Greaves, hoogleraar astronomie aan de Universiteit van Cardiff, de vorming van continenten in het universum. Continenten zijn niet stationair; ze “zweven” bovenop de aardmantel vanwege de hitte van de kern van de planeet. Deze constante beweging van continenten leidt tot verschijnselen als platentektoniek.

Greaves wilde begrijpen wanneer de eerste continenten ontstonden en hoe deze informatie zou kunnen helpen bij de zoektocht naar bewoonbare werelden. Door de aanwezigheid van platentektoniek op rotsachtige planeten te onderzoeken, probeerde ze de waarschijnlijkheid van continenten te achterhalen. Warmte speelt een cruciale rol in dit proces, omdat planeten met een voldoende verwarmde kern waarschijnlijker actieve platentektoniek hebben.

Op basis van haar onderzoek naar sterren en planetaire vorming stelde Greaves vast dat de platentektoniek van de aarde ongeveer 3 miljard jaar geleden begon, wat ongeveer 9.5 miljard jaar na het ontstaan ​​van het universum is. Ze ontdekte ook dat de eerste continenten verschenen op dunne schijfsterren, die relatief jonger zijn en een hogere metalliciteit hebben, ongeveer 2 miljard jaar vóór de continenten van de aarde. Dikke schijfsterren, die ouder en metaalarmer zijn, duidden daarentegen op het bestaan ​​van continenten, ongeveer 4 tot 5 miljard jaar eerder dan die van de aarde.

Interessant genoeg ontdekte Greaves dat continenten zich op andere planeten langzamer vormen dan op aarde. De aanwezigheid van een optimale hoeveelheid warmte is noodzakelijk om continentvorming op gang te brengen. Daarom suggereert Greaves dat sterren met een lagere metalliciteit dan de zon mogelijk kunnen leiden tot de ontdekking van bewoonbare exoplaneten met continenten.

Deze studie opent nieuwe mogelijkheden voor astronomen om te verkennen en vergroot ons begrip van de vorming van continenten in het universum. Door planetaire systemen en de omstandigheden die nodig zijn voor de vorming van continenten te bestuderen, kunnen wetenschappers zoeken naar bewoonbare werelden buiten de onze.

