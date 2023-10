Chandrayaan-3: een succesvolle missie met tijdelijke hikken

Chandrayaan-3, de Indiase maanmissie, wordt ondanks enkele kleine tegenslagen als een succes geprezen. Twee dagen na de landing van de Vikram-lander en de Pragyan-rover op de maan kreeg een instrument aan boord van de rover een tijdelijke black-out. Santosh Vadawale, de hoofdonderzoeker van de Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), legde uit dat de black-out werd veroorzaakt door een late toevoeging van een veiligheidsfunctie, waardoor per ongeluk de besturing van de APXS werd uitgeschakeld. De fout werd echter snel verholpen en het instrument voerde met succes in-situ analyses uit van de bodem en het gesteente van de maan.

In tegenstelling tot berichten die beweren dat de Vikram-lander en de Pragyan-rover naar verwachting tijdens de tweede maandag zouden ontwaken, verduidelijkte Vadawale dat ze nooit daarvoor waren ontworpen. Tijdens een sessie bij het Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) benadrukte Vadawale dat de missie inderdaad een groot succes was. Hij verklaarde verder dat de Chandrayaan-3-ladingen uitstekende wetenschappelijke gegevens hebben opgeleverd, terwijl de APXS fantastische informatie heeft opgeleverd die momenteel in detail wordt geanalyseerd.

De Chandrayaan-3-missie is ongetwijfeld een belangrijke mijlpaal geweest in de Indiase ruimteverkenningsinspanningen. De problemen die je tegenkomt tijdens de missie zijn typerend voor dergelijke complexe missies en overschaduwen de prestaties ervan niet. Het succesvolle functioneren van de APXS en de waardevolle wetenschappelijke gegevens verzameld van het maanoppervlak dragen bij aan het bevorderen van ons begrip van de maangeologie en maken de weg vrij voor toekomstige maanmissies.

Bronnen:

– Santosh Vadawale, hoofdonderzoeker van de Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)

– Tata Instituut voor Fundamenteel Onderzoek (TIFR)