Onthulling van de geheimen van sterrengeboortegebieden: een kijkje in de Carinanevel

Stervormende nevels hebben astronomen altijd gefascineerd, maar hun drukke karakter en de aanwezigheid van gas- en stofwolken maken het moeilijk om de actie die daarbinnen plaatsvindt waar te nemen. Dankzij de technologische vooruitgang heeft een team onderzoekers onlangs echter baanbrekende ontdekkingen gedaan over de Carinanevel met behulp van de Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Geleid door Ph.D. student Gevanni Cortes-Rangel van het Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca in Mexico, richtte het team hun aandacht op de pijlers van de Carinanevel, een gebied dat bekend staat om zijn intense stergeboorteactiviteit. Binnen dit gebied domineren twee massieve sterrenhopen, Trumpler 14 en Trumpler 16, het toneel en zenden krachtige ultraviolette straling uit.

Door de moleculaire uitstromen, of jets, te bestuderen die afkomstig zijn van objecten binnen de pilaren, konden de onderzoekers inzicht krijgen in de processen die plaatsvinden in deze geboortekwekerij van sterren. De straling van de hete O-type sterren in de sterrenhopen verlicht en beeldhouwt de stoffige pilaren, waardoor de aanwezigheid van protosterren, protoplanetaire schijven en jets zichtbaar wordt. Deze extreme omgevingen bieden een unieke kans om de vorming van pasgeboren sterren achter de sluier van gas en stof te bestuderen.

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek was de meting van de massa van de circumstellaire schijven rond de nieuw gevormde sterren, evenals de omvang van de moleculaire uitstroom of jets. Het team ontdekte dat de bronnen van deze jets protosterren met een lage of gemiddelde massa zijn. Terwijl deze jonge sterren worden gevormd, wordt het binnenvallende materiaal verwarmd en in een bipolaire stroom langs de rotatie-as van de protoster uitgestoten. De botsingen met het omringende gas en stof wekken gassen in de nevels op en zorgen ervoor dat ze oplichten.

Deze jets, die snelheden van honderdduizenden kilometers per uur kunnen bereiken, staan ​​bekend als Herbig-Haro Objects. Deze objecten, genoemd naar astronomen George Herbig en Guillermo Haro, die ze voor het eerst uitgebreid bestudeerden, zijn essentiële componenten van het geboorteproces van sterren.

Door de ALMA-gegevens te analyseren, identificeerden de onderzoekers verschillende compacte bronnen die straling op millimetergolflengte afgeven, bekend als Herbig-Haro-objecten. Ze ontdekten ook de uitstroom van koolmonoxide die verband hield met deze objecten. Een bijzonder opmerkelijk object is HH 666, met gedraaide jets die zich over een afstand van meer dan 10 lichtjaar uitstrekken en grote boegschokken veroorzaken bij een botsing met de omringende nevel.

De ontdekkingen die in de Carinanevel zijn gedaan, bieden cruciale inzichten in de stervorming en de evolutie van circumstellaire en protoplanetaire schijven. De fotoverdampingsactie van de uitstroom van de jonge sterren erodeert geleidelijk de pilaren, wat mogelijk binnen 100,000 tot een miljoen jaar hun vernietiging veroorzaakt. Als gevolg hiervan kunnen de blootgestelde circumstellaire schijven veranderen in protoplanetaire schijven, wat de weg vrijmaakt voor mogelijke planeetvorming.

De studie suggereert ook dat er ondanks de barre stralingsomgeving voldoende stofmassa in de regio kan achterblijven om de vorming van planeten te ondersteunen. De onderzoekers schatten dat er tussen de 0.01 en 0.7 zonsmassa aan materiaal overblijft, wat de noodzakelijke ingrediënten levert voor de geboorte van planeten.

Naarmate ons begrip van stergeboortegebieden zich verdiept, verwerven we waardevolle inzichten in de processen die ons universum vormgeven. De Carinanevel blijft een boeiende locatie voor astronomen en biedt een kijkje in de mysterieuze wereld van stervorming en potentiële planetaire systemen.

FAQ

Wat zijn Herbig-Haro-objecten?

Herbig-Haro-objecten zijn heldere nevels die in grotere nevels worden aangetroffen en die verband houden met pasgeboren sterren. Ze worden gevormd wanneer gas- en stofstralen van protosterren in botsing komen met de omringende nevel, waardoor de gassen worden opgewonden en gaan branden.

Hoe dragen jets bij aan stervorming?

Jets spelen een belangrijke rol in het stervormingsproces. Terwijl protosterren ontstaan, wordt het binnenvallende materiaal verwarmd en in een bipolaire stroom langs de rotatie-as van de protoster uitgestoten. Deze jets botsen met het gas en stof in het geboortegebied van sterren, waardoor schokgolven ontstaan ​​die verdere stervorming kunnen veroorzaken en de omringende omgeving kunnen beïnvloeden.

Kunnen planeten ontstaan ​​in stergeboortegebieden?

Ja, planetaire vorming is mogelijk in stergeboortegebieden zoals de Carinanevel. Ondanks de intense straling en de erosie van de circumstellaire schijven kan er nog voldoende stofmassa overblijven om de vorming van planeten te ondersteunen. De studie suggereert dat planeten zich mogelijk al hebben gevormd of zich actief aan het vormen zijn in de Carinanevel.