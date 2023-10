De zoektocht naar buitenaards leven: het detecteren van biosignaturen in de atmosfeer van exoplaneten

Astronomen zijn op jacht naar tekenen van leven buiten ons zonnestelsel, en de James Webb Space Telescope (JWST) zal in deze zoektocht een cruciale rol spelen. De JWST heeft het potentieel om de atmosfeer van verschillende veelbelovende exoplaneten te detecteren en inzicht te bieden in de mogelijkheid van leven buiten de aarde. Het bepalen van wat kwalificeert als een echte chemische signatuur van het leven vormt echter een uitdaging.

Om exoplaneten te observeren, concentreren astronomen zich op hun gaststerren en wachten tot de planeten tussen de ster en de telescoop passeren of passeren. Terwijl de planeet beweegt, gaat het licht van de ster door de atmosfeer, waardoor dalen en pieken in de helderheid van de ster ontstaan, afhankelijk van de chemicaliën die in de atmosfeer aanwezig zijn. Deze variaties creëren een chemische streepjescode voor de transiterende planeet.

Traditioneel hebben wetenschappers gezocht naar specifieke gassen, zoals zuurstof of methaan, als potentiële biosignaturen. Deze gassen kunnen echter ook door niet-biologische processen worden geproduceerd, waardoor ze op zichzelf onbetrouwbare indicatoren voor het leven zijn. In plaats daarvan houden wetenschappers rekening met de context waarin deze gassen worden aangetroffen. Het samen vinden van methaan en zuurstof zou bijvoorbeeld zeer suggestief zijn voor leven, omdat het zonder biologie moeilijk is om deze gassen in combinatie te produceren.

Het monitoren van de atmosfeer van een exoplaneet in de loop van de tijd kan ook waardevolle informatie opleveren. Seizoensgebonden variaties in de concentratie van bepaalde gassen, zoals ozon, kunnen dienen als een vingerafdruk van het leven. Bovendien ontwikkelen wetenschappers agnostische biosignaturen die geen aannames doen over de biochemie van buitenaards leven. Eén agnostische biosignatuur is de mate van chemische “verrassing” of onevenwichtigheid in de atmosfeer van een exoplaneet.

Het bepalen van de biosignaturen van buitenaards leven is een complexe taak die voorzichtigheid en zorgvuldige analyse vereist. Terwijl wetenschappers de atmosfeer van exoplaneten blijven verkennen met de JWST en andere instrumenten, hopen ze de eerste aanwijzingen van leven buiten ons zonnestelsel te ontdekken.

