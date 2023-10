Bewaarde bomen bestuderen om het aardbevingsrisico in de Pacific Northwest te begrijpen

Onderzoekers van het US Geological Survey Earthquake Science Center en de Universiteit van Arizona gebruiken bewaarde bomen in de Pacific Northwest om inzicht te krijgen in het aardbevingsrisico in de regio. Het team verzamelde bomen waarvan werd aangenomen dat ze waren gestorven tijdens enorme aardbevingen langs breuklijnen in het Puget Sound-gebied. Door de boomringen te analyseren, identificeerden ze een koolstof-14-piek uit de jaren 774-75 na Christus. Door vooruit te tellen naar de laatste ring van de bomen, stelden ze vast dat de bomen tussen 923 en 924 stierven. Dit suggereert dat beide breuken tegelijkertijd aardbevingen veroorzaakten, waardoor de twee breuken met elkaar in verband werden gebracht en er sprake was van een hoger aardbevingsrisico in het gebied dan eerder werd gedacht.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de seismische activiteit in de Pacific Northwest en helpt wetenschappers de breuklijnen en het aardbevingsrisico van de regio beter te begrijpen. Door het geologische record te bestuderen, kunnen onderzoekers informatie verzamelen over aardbevingen uit het verleden en deze gebruiken om voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen. Het begrijpen van het aardbevingsrisico is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van effectieve noodhulpplannen en het opbouwen van een veerkrachtige infrastructuur.

Bron: US Geological Survey, Universiteit van Arizona

Tandglazuur opnieuw opbouwen

Tandglazuur is de moeilijkste substantie die door het lichaam wordt geproduceerd, maar als het eenmaal kapot is, is er momenteel geen manier om het te herstellen. Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben echter een opwindende ontdekking gedaan die een revolutie teweeg zou kunnen brengen in tandreparatie. Ze hebben een manier gevonden om stamcellen om te zetten in ameloblasten, de cellen die verantwoordelijk zijn voor de productie van tandglazuur. Dit stimuleert de productie van rudimentair glazuur, wat mogelijk zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van “levende vullingen” om gaatjes op te vullen met echt glazuur.

In de toekomst kunnen deze bevindingen ook helpen bij het kweken van in het laboratorium gekweekte tanden die verloren of ernstig beschadigde tanden kunnen vervangen. Dit zou een meer natuurlijke en langdurige oplossing bieden in vergelijking met traditionele tandheelkundige implantaten of kunstgebitten. Het vermogen om tandglazuur te regenereren zou voor veel mensen de tandgezondheid en levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Bron: Universiteit van Washington

Geld voor het volk

Geldgebrek is een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Om de impact van monetaire hulp op dakloosheid te onderzoeken, hebben onderzoekers van de Universiteit van British Columbia een onderzoek uitgevoerd waarbij ze een eenmalige, onvoorwaardelijke geldoverdracht van $7,500 Canadese dollars aan 50 daklozen hebben verstrekt. Uit het onderzoek bleek dat de ontvangers van de contante overdracht meer uitgaven aan essentiële behoeften zoals voedsel, huur en transport. Bovendien brachten ze in de loop van een jaar minder dagen door in opvangcentra en meer dagen in stabiele huisvesting.

Deze studie benadrukt de potentiële voordelen van het bieden van directe financiële hulp aan mensen die dakloos zijn. Door het onderliggende probleem van financiële instabiliteit aan te pakken, is het mogelijk het persoonlijk welzijn te verbeteren en de afhankelijkheid van tijdelijke onderkomens te verminderen. Verder onderzoek is nodig om verschillende benaderingen voor de aanpak van dakloosheid te verkennen en om effectievere strategieën te ontwikkelen voor het bieden van zinvolle steun aan mensen in nood.

Bron: Universiteit van Brits-Columbia

Postsnelheid en kiezersopkomst

Stemmen per post is steeds populairder geworden, vooral in staten als Oregon en Washington, waar het voor inwoners gemakkelijker is om te stemmen. Een onderzoeker aan de Washington State University onderzocht hoe de snelheid van de lokale postdienst de opkomst bij verkiezingen kan beïnvloeden, vooral in staten met restrictievere stemwetten. Uit het onderzoek bleek dat een efficiënte lokale postdienst de kans vergroot dat individuen gaan stemmen, vooral in gebieden met strengere stemregels.

De resultaten benadrukken het belang van een efficiënt postbezorgingssysteem om ervoor te zorgen dat de stembiljetten op tijd aankomen en kunnen worden geteld. Nu stemmen per post steeds wijdverspreider wordt, is het van cruciaal belang om eventuele barrières aan te pakken die individuen ervan kunnen weerhouden deel te nemen aan het democratische proces. Inspanningen om de efficiëntie van de postdiensten te verbeteren en het stemproces te stroomlijnen kunnen de opkomst bij de verkiezingen helpen vergroten en ervoor zorgen dat ieders stem wordt gehoord.

Bron: Washington State University

Pacific Northwest Weervooruitzichten

Onderzoekers van de Portland State University hebben computermodellen en machinaal leren gebruikt om toekomstige weerpatronen in de Pacific Northwest te voorspellen onder het huidige traject van de opwarming van de aarde. Verrassend genoeg ontdekten de onderzoekers dat de grotere atmosferische circulatiepatronen die het lokale weer beïnvloeden, naar verwachting niet significant zullen veranderen, vooral niet in de winter. Dit betekent dat de weerpatronen die we in de regio ervaren, ondanks de opwarmende planeet mogelijk geen significante veranderingen ondergaan.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit onderzoek zich richt op grotere weerpatronen, en dat lokale gevolgen zoals hittegolven, stormen en extreme weersomstandigheden in de toekomst nog vaker kunnen voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Het begrijpen van de potentiële gevolgen van klimaatverandering op regionale weerpatronen is essentieel voor het ontwikkelen van strategieën om de gevolgen ervan te verzachten.

Bron: Portland State University