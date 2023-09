Het noorderlicht in Ierland en Noord-Ierland: een spectaculair natuurvertoon

Als je ooit getuige wilt zijn van het adembenemende fenomeen van het noorderlicht, hoef je niet helemaal naar IJsland of Alaska te reizen. Ierland en Noord-Ierland bieden verbluffende vertoningen van de aurora borealis, die de nachtelijke hemel schildert in levendige groene, roze, blauwe en paarse tinten. Hoewel wolken soms het zicht kunnen belemmeren, kunnen heldere nachten met de nodige zonneactiviteit een glimp van deze natuurlijke lichtshow bieden.

De beste locaties om het noorderlicht in Ierland te observeren zijn de noordkust van Noord-Ierland, de kust van Antrim, Co Mayo aan de westkust, Ashbourne in Co Meath en mogelijk de omgeving van Dublin tijdens sterke vertoningen. Waarnemingen zijn echter niet gegarandeerd, en de komende equinox op 23 september zou een betere kans kunnen bieden vanwege de omstandigheden in het magnetische veld van de aarde en de kanteling van de planeet op dat moment.

Het aurora-proces begint met zonnevlammen, uitbarstingen op de zon die miljarden tonnen straling in de ruimte vrijgeven. Deze deeltjes bereiken ongeveer twee dagen later de atmosfeer van de aarde, waar sommige vast komen te zitten in het magnetische veld van de planeet en naar de Noord- en Zuidpool worden getrokken. Bij botsing met atomen en moleculen in de atmosfeer creëren ze de levendige kleuren van het noorderlicht.

Een heldere hemel en minimale lichtvervuiling zijn cruciaal als je getuige wilt zijn van de aurora. Als u buiten de steden en dorpen woont, heeft u een betere kans om de belangrijkste vertoningen te zien, hoewel er zelfs vanuit de stad Dublin spectaculaire uitzichten zijn gemeld. Astronomy Ireland heeft een aurora-waarschuwingsdienst, die voorspelt wanneer zonne-explosies zullen plaatsvinden en wanneer de deeltjes naar verwachting de atmosfeer van de aarde zullen bereiken.

De komende jaren zijn bijzonder gunstig voor het aanschouwen van het noorderlicht, aangezien de activiteit van de zon in 2025 zijn hoogtepunt zal bereiken. De weersomstandigheden kunnen echter uitdagingen met zich meebrengen, waarbij bewolkte luchten vaak het zicht belemmeren. Desondanks komen er heldere nachten voor, die de mogelijkheid bieden om dit ontzagwekkende natuurverschijnsel te ervaren.

Bronnen: tijdschrift Astronomy Ireland