De magie van het noorderlicht: waar en wanneer het spectaculaire spektakel in Ierland te zien is

De schoonheid van het noorderlicht, een betoverende natuurlijke lichtshow, kan op meerdere locaties in Ierland en Noord-Ierland worden waargenomen. Hoewel er geen garantie is dat u dit verbluffende fenomeen zult zien, kan de komende equinox op 23 september uw kansen vergroten om het te ervaren. David Moore, redacteur van het tijdschrift Astronomy Ireland, legt uit dat tijdens de equinox de omstandigheden in het magnetische veld van de aarde en de kanteling van de planeet kunnen leiden tot het verschijnen van de aurora. Het garandeert echter geen waarneming; het vergroot alleen maar de kans.

De beste locaties om getuige te zijn van het noorderlicht in Ierland zijn de landelijke noordkust van Noord-Ierland en Mayo vanwege de nabijheid van de Atlantische Oceaan. De afwezigheid van stadslichten in deze regio's zorgt voor een duidelijker zicht op de aurora. Een heldere hemel is echter essentieel voor het spotten van de lichten, ongeacht de locatie in het land.

Het aurora-proces begint met zonnevlammen, uitbarstingen op de zon die miljarden tonnen straling in de ruimte vrijgeven. Deze geladen deeltjes raken ongeveer twee dagen later de atmosfeer van de aarde en sommige raken gevangen in het magnetische veld van de aarde, waardoor het noorderlicht ontstaat wanneer ze in botsing komen met atmosferische gassen. De intensiteit van het licht hangt af van de activiteit van de deeltjes en kan zich in zeldzame gevallen verder naar het zuiden uitstrekken dan normaal.

Om uw kansen om het noorderlicht te zien te maximaliseren, is het van cruciaal belang om uit de buurt te blijven van door de mens veroorzaakte lichten, omdat deze het zicht kunnen belemmeren. Als u in een dorp of stad woont, kan de zichtbaarheid van de lichten beperkt zijn tot alleen grote displays. Locaties op het platteland zonder fel licht in het noorden bieden echter een prachtig zicht op de aurora.

Astronomy Ireland biedt een aurora-waarschuwingsdienst om potentiële waarnemingen te voorspellen en het publiek te informeren. De waarschuwingen bevatten informatie over de verwachte activiteit aan de hemel, inclusief de aurora. Het noorderlicht kan op elk moment van de nacht verschijnen, variërend in duur van een paar uur tot de hele nacht.

Bewolking kan het zicht op de lichten belemmeren, dus een heldere hemel is ideaal om getuige te zijn van dit spectaculaire spektakel. Gelukkig worden de komende jaren als gunstig beschouwd voor het zien van het noorderlicht, aangezien de zon naar verwachting in 2025 zijn piekactiviteit zal bereiken.

Bronnen: tijdschrift Astronomy Ireland