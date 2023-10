Een fascinerende ontdekking over de heuvels van Arrokoth door het Southwest Research Institute

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Southwest Research Institute heeft een intrigerende bevinding aan het licht gebracht over Arrokoth, een trans-Neptuniaans object dat bekendheid verwierf door de New Horizons-sonde. Uit het onderzoek blijkt dat de twee lobben van Arrokoth zijn versierd met heuvels, elk ongeveer vijf kilometer breed. Deze heuvels geven de lobben een framboosachtig uiterlijk en delen vergelijkbare kenmerken zoals vorm, grootte, kleur en albedo. Deze gelijkenis suggereert sterk dat de heuvels afkomstig zijn van afzonderlijke objecten die samenklonterden en de lobben van Arrokoth vormden, die een breedte van 18 kilometer beslaat.

Arrokoth is geclassificeerd als een planetesimaal en bevindt zich in de Kuipergordel, een uitgestrekt gebied voorbij Neptunus dat overblijfselen herbergt van de vorming van het zonnestelsel. Het begrijpen van de kenmerken van planetesimalen is cruciaal voor het begrijpen van de processen die hebben geleid tot de vorming van onze huidige planeten. De twee lobben van Arrokoth duiden op het ‘stromingsinstabiliteitsmodel’ van formatie, waarbij zachte botsingen bij lage snelheden ervoor zorgen dat kleinere objecten zich kunnen ophopen tot grotere. De aanwezigheid van uniforme ‘bouwstenen’ binnen de lobben roept echter nieuwe vragen op over hun vorming.

Alan Stern, de hoofdonderzoeker van de New Horizons-missie en hoofdonderzoeker van het onderzoek, suggereert dat deze bevindingen het streaming-instabiliteitsmodel versterken. Als de heuvels op Arrokoth inderdaad de bouwstenen van oude planetesimalen weerspiegelen, kan dit een herevaluatie van de huidige theorieën over de vorming van planetesimalen noodzakelijk maken. Stern presenteerde deze resultaten op de 55e jaarlijkse bijeenkomst van de Division for Planetary Sciences in San Antonio.

Deze ontdekkingen hebben implicaties voor toekomstige missies zoals NASA's Lucy, die tot doel heeft de Trojaanse asteroïden van Jupiter te onderzoeken, en de komeetinterceptor van ESA. Door deze objecten te onderzoeken hopen wetenschappers meer inzicht te krijgen in de planetesimale compositie- en vormingstheorieën. Het zal essentieel zijn om te zoeken naar vergelijkbare heuvelachtige structuren op de planetesimalen die tijdens deze missies zijn waargenomen om de prevalentie van dit fenomeen te bepalen.

Een artikel waarin deze bevindingen gedetailleerd werden, werd op 26 september gepubliceerd in The Planetary Science Journal.

Bronnen:

– Zuidwest Onderzoeksinstituut

– Het Planetary Science Journal