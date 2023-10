NASA's InSight Lander detecteert de grootste aardbeving ooit geregistreerd op Mars

Op 4 mei 2022 deed NASA's InSight-lander een baanbrekende ontdekking op Mars. Het detecteerde een aardbeving met een kracht van 4.7 op een duizelingwekkende afstand van 2,000 kilometer afstand. Deze gebeurtenis, bekend als S1222a, was de grootste aardbeving die ooit op de Rode Planeet is geregistreerd, evenals op enige andere planeet dan de aarde.

Hoewel de magnitude van 4.7 naar aardse maatstaven misschien niet significant is, was het toch een indrukwekkende prestatie, aangezien Mars geen botsende tektonische platen heeft. Wetenschappers geloofden aanvankelijk dat de aardbeving werd veroorzaakt door een meteorietcrash, omdat deze vergelijkbare kenmerken vertoonde als kleinere marsbevingen veroorzaakt door meteorietinslagen. De afwezigheid van nieuwe kraters of tekenen van inslag bracht hen er echter toe alternatieve verklaringen te onderzoeken.

Na analyse van gegevens van verschillende satellieten van NASA, de European Space Agency, de United Arab Emirates Space Agency, de Indian Space Research Organization en de China National Space Administration, stelden wetenschappers een nieuwe theorie voor. Ze veronderstelden dat de aardbeving het gevolg was van tektonische krachten die op de eendelige korst van Mars inwerkten.

In tegenstelling tot de aarde, die meerdere tektonische platen heeft, is de korst van Mars één geheel. Niettemin wordt het blootgesteld aan interne geologische krachten, waaronder afkoeling en krimp, die spanningen in de aardkorst kunnen veroorzaken. Het vrijkomen van deze spanning veroorzaakte waarschijnlijk de seismische activiteit die werd waargenomen tijdens de aardbeving in S1222a.

Hoewel de exacte redenen achter het optreden van deze spanningen onbekend blijven, heeft de ontdekking van S1222a ons begrip van de seismische activiteit op Mars aanzienlijk verbeterd. Constantinos Charalambous, een co-auteur van de studie, uitte zijn optimisme over het verder ontrafelen van de tektonische processen op Mars.

Terwijl NASA haar doel nastreeft om mensen naar Mars te sturen, zal het begrijpen van de locaties waar deze spanningen optreden cruciaal zijn bij het bepalen van geschikte locaties voor potentiële toekomstige bases. De InSight-lander, die in 2018 op Mars landde, speelde een belangrijke rol bij het verzamelen van gegevens over de korst, mantel en kern van Mars. Voordat de InSight-missie zonder stroom kwam te zitten, werden ongeveer 1,300 marsbevingen geregistreerd, inclusief de belangrijke S1222a-gebeurtenis.

De detectie van deze ongekende aardbeving bevestigt de nauwkeurigheid van de voorspellingen die het InSight-team vóór de missie heeft gedaan. Het biedt waardevolle inzichten in de seismische activiteit en tektonische processen van Mars, waardoor wetenschappers een stap dichter bij het begrip van deze fascinerende planeet komen.

