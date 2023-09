Netbeheerder in Californië bereidt zich voor op afname van de opwekking van zonne-energie tijdens zonsverduistering

De California Independent System Operator (CAISO) verwacht een aanzienlijke vermindering van de opwekking van hernieuwbare energie tijdens een ringvormige zonsverduistering op 14 oktober. Omdat de opwekking op zonne-energie tijdens de middagpiek het grootste deel van het aanbod voor zijn rekening neemt, wordt verwacht dat de zonsverduistering de stabiliteit van het elektriciteitsnet zal beïnvloeden.

Hernieuwbare energiebronnen vormen ongeveer 70% van het aanbod tijdens de middagpiek, terwijl zonne-energie meer dan 80% van de hernieuwbare energieopwekking voor haar rekening neemt. Het kortetermijnvoorspellingsteam van CAISO voorspelt een afname van 9.374 GW in de opwekking van duurzame energie op netschaal tijdens de zonsverduistering, terwijl de bruto belasting met 2.374 GW zal toenemen.

De zonsverduistering zal gevolgen hebben voor de regio's van de Western Energy Imbalance Market (WEIM), met verschillende tijdstippen en omvang van de impact. De California Balancing Authority Area zal bijvoorbeeld te maken krijgen met zonverduistering variërend van 68% tot 89%, afhankelijk van de locatie. Interstatelijke en intrastatelijke gasleveranciers, evenals waterkracht- en batterijbronnen, zullen worden gemobiliseerd om te helpen bij de grote opwekkingsprocessen.

CAISO zal samenwerken met Reliability Coordinator West, nutsdistributiebedrijven en WEIM-entiteiten om stabiele marktoperaties en betrouwbare systeemoperaties op de dag van de zonsverduistering te garanderen.

De Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) zal vertrouwen op zijn gasvloot om de vermindering van de zonne-opwekking tijdens de zonsverduistering te compenseren. Andere regio's, zoals de Pacific Northwest, anticiperen op schommelingen in de opwekking en belasting, maar verwachten geen enkele impact op de betrouwbaarheid.

Sinds 2017 is de zonnecapaciteit in de VS aanzienlijk gegroeid, waardoor de zonsverduistering van dit jaar nog impactvoller is geworden. De zonnecapaciteit op het elektriciteitsnet en op het dak van CAISO zijn met respectievelijk 6.5 GW en 8.55 GW toegenomen, terwijl de zonnecapaciteit op het elektriciteitsnet en op het dak van WEIM met respectievelijk 9.414 GW en 5.720 GW zijn gegroeid.

De CAISO evalueert de effecten van de zonsverduistering van 2023 met een bredere reikwijdte, omdat het nu betrouwbaarheidscoördinatiediensten aanbiedt aan verschillende balanceringsgebieden in de Westelijke Interconnectie. Met de toegenomen interconnectie van het westerse elektriciteitsnet kunnen entiteiten deze verbindingen en relaties gebruiken om betrouwbare activiteiten te behouden en hulpbronnen te optimaliseren tijdens de zonsverduistering.

Californië leidt de VS wat betreft zonnecapaciteit, met 17.934 GW geïnstalleerd tegen het einde van het tweede kwartaal. CAISO beheert de elektriciteitsstroom voor ongeveer 2% van Californië en een klein deel van Nevada.

Bronnen: CAISO, NASA, American Clean Power Association