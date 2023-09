De nieuwe race naar de maan: het opzetten van een maaneconomie

De hernieuwde belangstelling voor de maan wordt niet langer gedreven door rivaliteit uit de Koude Oorlog, maar eerder door de wens om een ​​langdurige aanwezigheid op het oppervlak te vestigen. Landen en particuliere entiteiten proberen nu de hulpbronnen van de maan te claimen en de groeiende commerciële belangen in de ruimte aan te boren. Dit markeert een verschuiving van een race tussen landen om vlaggen op de maan te planten naar een marathon in de richting van de ontwikkeling van een maaneconomie.

India, Rusland, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten behoren tot de landen die in de nabije toekomst maanmissies plannen. Deze missies zijn bedoeld om de maan te verkennen, de hulpbronnen ervan te bestuderen en mogelijk de weg vrij te maken voor het vestigen van menselijke nederzettingen. Het in Houston gevestigde bedrijf Intuitive Machines plant ook een commerciële ruimtevaartuigmissie naar de maan.

Vooral China heeft zijn maanprogramma op agressieve wijze bevorderd. Het werd het derde land dat in 2013 op de maan landde en heeft sindsdien aanzienlijke vooruitgang geboekt, waaronder het landen op de andere kant van de maan en het terugsturen van maanmonsters naar de aarde. China heeft plannen om tegen 2030 astronauten op de maan te laten landen en een permanente basis te bouwen. Het werkt ook samen met Rusland aan het International Lunar Research Station-maanbasisproject.

Hoewel China wellicht verder gevorderd is dan andere landen wat betreft zijn ruimtevaartprogramma, hebben de Verenigde Staten nog steeds een aanzienlijke voorsprong. De Amerikaanse ruimtevaartindustrie wordt echter met uitdagingen geconfronteerd. Uit de gegevens van het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis blijkt dat het aandeel van de ruimtevaartsector in de Amerikaanse economie kleiner wordt. Ondanks de toegenomen aandacht en de betrokkenheid van particuliere bedrijven is de groei van de ruimtevaartindustrie langzamer dan die van andere economische sectoren.

Terwijl de nieuwe race naar de maan zich ontvouwt, valt nog te bezien of China, met zijn ambitieuze maanprogramma en groeiende capaciteiten, de dominantie van de VS in de ruimte kan uitdagen. Het door de Amerikaanse regering voorgestelde budget voor NASA in 2024 weerspiegelt een aanscherping van de middelen, wat vragen oproept over de inzet van het land voor ruimteverkenning.

Over het geheel genomen heeft de race naar de maan zich verder ontwikkeld dan nationale trots en rivaliteit. Het draait nu om het opzetten van een maaneconomie en het aanboren van de hulpbronnen en commerciële kansen die de maan biedt. De uitkomst van deze race heeft het potentieel om ons begrip van de ruimte te transformeren en de weg vrij te maken voor nieuwe grenzen op het gebied van onderzoek.

