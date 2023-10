Raket voor NASA's bemande maanmissie kampt met lasproblemen

By

NASA's aanstaande bemande maanmissie, Artemis 2, wordt geconfronteerd met een productieprobleem met de kernfase van de Space Launch System (SLS) -raket. De kerntrap, die momenteel wordt geassembleerd in het Marshall Space Flight Center van NASA in Alabama, heeft tijdens het productieproces te maken gehad met “lasproblemen”. Er zijn echter geen verwachte vertragingen in het lanceringsschema voor Artemis 2 als gevolg van dit probleem.

Het lasprobleem met de achterste koepel van de SLS-tank voor vloeibare zuurstof houdt de afgelopen maanden aan. NASA-functionarissen hebben geen specifieke details verstrekt over de aard van het probleem, maar blijven optimistisch dat de kernfase op tijd zal worden voltooid. Eerder dit jaar hadden problemen met de toeleveringsketen voor enige vertraging in het productieproces gezorgd.

Ondanks de lasproblemen wordt er vooruitgang geboekt op andere aspecten van de missie. Alle vier de RS-25-motoren van de kerntrap zijn met succes gemonteerd en er wordt gewerkt aan het bevestigen van de motoren aan het podium en het integreren van de voortstuwings- en elektrische systemen. Het montageteam, bestaande uit leden van Boeing en Aerojet Rocketdyne, wacht ook op de voltooiing van de tank voor vloeibare zuurstof, het laatste grote bouwwerk dat nog moet worden gemonteerd voor Artemis 2.

Naast de kernfase wordt er gewerkt aan de solide raketboosters, het Orion-ruimtevaartuig dat de astronauten zal vervoeren, en training voor de astronauten en grondteams. Hoewel Artemis 2 de tweede missie van het Artemis-programma zal zijn, na de succesvolle onbemande missie Artemis 1, heeft NASA zijn bezorgdheid geuit dat het Starship-landingssysteem van SpaceX mogelijk niet op tijd klaar zal zijn voor de geplande Artemis 3-missie, die tot doel heeft mensen op de grond te laten landen. maan in 2025 of 2026.

Bronnen:

– NASA Spaceflight-rapport

– NASA's blogupdate over de kernfase van Artemis 2