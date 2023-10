Jetstream van Jupiter onthuld door Webb-ruimtetelescoop

De Webb-ruimtetelescoop heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan op Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel. In juli 2022 ontdekte Webb een intense straalstroom die over de evenaar van Jupiter schoot. Het straalvliegtuig vliegt met een snelheid van ongeveer 320 mijl per uur (515 kilometer per uur) en bevindt zich op een hoogte van ongeveer 25 mijl (40 km) in de lagere stratosfeer van Jupiter.

Voorafgaand aan deze bevinding waren astronomen zich bewust van het bestaan ​​van oost-west jets in de atmosfeer van Jupiter. De analyse van dit nieuw ontdekte, snel bewegende straalvliegtuig suggereert echter dat de interne dynamiek van Jupiter wellicht dynamischer is dan eerder werd gedacht. Het onderzoek naar de jet is gepubliceerd in Nature Astronomy.

De Webb-ruimtetelescoop, gelanceerd in december 2021, doet sinds juli 2022 wetenschappelijke waarnemingen. Hij heeft levendige en inzichtelijke beelden van de kosmos vastgelegd, waaronder beelden van de lichtgevende aurorae op de polen van Jupiter en de ringen rond Uranus en Saturnus.

De recente beelden van de jetstream van Jupiter zijn gemaakt met behulp van de nabij-infraroodcamera van Webb. Uit deze beelden bleek dat delen van de atmosfeer van Jupiter werden verstoord door de beweging van het straalvliegtuig. Het straalvliegtuig werd gevolgd door zichtbare windscheren in de afbeelding, die veranderingen in windsnelheden op verschillende hoogten en afstanden in de atmosfeer van de planeet aangaven.

De ontdekking van de jet dichtbij de tropopauze van Jupiter, het gebied aan de rand van zijn troposfeer, suggereert dat de atmosferische circulatie van de planeet rond de evenaar meer lijkt op die van Saturnus dan eerder bekend was.

Hoewel Webb Jupiter alleen van een afstand kan observeren, zullen komende missies zoals de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) van ESA en de Europa Clipper van NASA de gasreus en zijn manen van dichterbij bekijken. Deze missies zullen de satellieten van Jupiter onderzoeken, waaronder Callisto, Europa en Ganymede, waarvan wordt aangenomen dat ze oceaandragende satellieten zijn die mogelijk buitenaards leven zouden kunnen ondersteunen.

Het zal echter nog enkele jaren duren voordat deze missies het systeem van Jupiter bereiken. De Europa Clipper zal naar verwachting in 2030 arriveren, terwijl JUICE naar verwachting Jupiter in 2031 zal bereiken. In de tussentijd kunnen we genieten van de verbazingwekkende opnamen gemaakt door Webbs nabij-infraroodcamera van een afstand.

Bron: Natuurastronomie