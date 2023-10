Wetenschappers ontdekken kwartsdeeltjes in de atmosfeer van exoplaneet WASP-17 b

Wetenschappers die de James Webb-ruimtetelescoop gebruiken, hebben een opwindende ontdekking gedaan met betrekking tot de atmosfeer van exoplaneet WASP-17 b. Deze gasreus, die zich op een afstand van 1,300 lichtjaar bevindt, vertoont in zijn wolken sporen van kleine deeltjes gemaakt van puur kwarts. De onderzoekers, onder leiding van David Grant van de Universiteit van Bristol, gebruikten de spectrograaf van de telescoop om de atmosfeer van de planeet te bestuderen terwijl deze voor zijn ster langs trok. Dankzij de transmissiespectroscopietechniek konden ze het licht dat door de atmosfeer ging analyseren en de aanwezigheid van kwartsdeeltjes identificeren.

Deze kwartsdeeltjes, bestaande uit silicium en zuurstof, zijn naar schatting extreem klein, met afmetingen in de orde van een miljoenste van een centimeter. Ze lijken waarschijnlijk op de puntige zeshoekige prisma's die je vaak aantreft in geodes en edelstenenwinkels op aarde. In tegenstelling tot kwarts op aarde, dat zich op het oppervlak vormt, suggereert het onderzoek dat de kwartsdeeltjes in de atmosfeer van WASP-17 b in de verzengende atmosfeer zelf worden gevormd.

Het bestuderen van planeten zoals WASP-17 b levert waardevolle inzichten op in de samenstelling van andere planeten en zonnestelsels. Astronomen kunnen een beter inzicht krijgen in de elementen en mineralen die aanwezig zijn in verre gebieden van de Melkweg. Bovendien helpt dit onderzoek bij het identificeren of deze planeten potentieel een omgeving kunnen herbergen die geschikt is voor leven, hoewel WASP-17 b, gecategoriseerd als een ‘hete Jupiter’, niet voldoet aan de criteria voor het ondersteunen van leven.

De James Webb Space Telescope, een gezamenlijke inspanning van NASA, de European Space Agency (ESA) en de Canadian Space Agency, beschikt over krachtige mogelijkheden voor astronomische waarnemingen. De gigantische spiegel, met een doorsnee van meer dan 21 meter, vangt meer licht op dan de Hubble-ruimtetelescoop, waardoor verre en oude hemellichamen kunnen worden bestudeerd. Webb opereert voornamelijk in het infraroodspectrum, waardoor het kosmische wolken efficiënter kan binnendringen dan zichtbaar licht. Het beschikt over gespecialiseerde spectrografen die de atmosfeer van exoplaneten kunnen analyseren, de aanwezige moleculen blootleggen en een revolutie teweegbrengen in ons begrip van deze verre werelden.

Over het geheel genomen benadrukt de ontdekking van kwartsdeeltjes in de atmosfeer van WASP-17 b de opmerkelijke mogelijkheden van de James Webb-ruimtetelescoop en het belang van het bestuderen van exoplaneten voor het bevorderen van onze kennis van het universum.

