Webb-ruimtetelescoop ontdekt snelle jetstream in de atmosfeer van Jupiter

NASA's James Webb-ruimtetelescoop heeft een opwindende ontdekking gedaan in de atmosfeer van Jupiter: een snelle straalstroom die zich boven de evenaar van de planeet bevindt en een breedte heeft van meer dan 3,000 kilometer. Deze nieuwe functie biedt waardevolle inzichten in de interacties tussen de lagen van de turbulente atmosfeer van Jupiter en benadrukt de unieke mogelijkheden van de Webb-telescoop.

Onder leiding van Ricardo Hueso van de Universiteit van Baskenland in Bilbao, Spanje, maakte het onderzoeksteam gebruik van gegevens van Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam), die in juli 2022 werd vastgelegd. Het Early Release Science-programma van de telescoop, gezamenlijk geleid door Imke de Pater van de Universiteit van Californië, Berkeley, en Thierry Fouchet van het Observatorium van Parijs, probeerden beelden van Jupiter vast te leggen met tussenpozen van 10 uur, of één Jupiterdag, met behulp van verschillende filters om veranderingen in kleine kenmerken op verschillende hoogten van de planeet te detecteren. atmosfeer.

De door Webb verkregen hogeresolutiebeelden verrasten de onderzoekers en onthulden scherpe kenmerken die voorheen als vage nevels werden waargenomen. Door deze kenmerken naast de snelle rotatie van Jupiter te volgen, kreeg het team een ​​beter inzicht in de dynamische aard van de atmosfeer van de planeet. Concreet waren ze in staat windscheringen te identificeren, of gebieden waar windsnelheden veranderen met de hoogte of afstand, en de hogesnelheidsstraalstroom te volgen.

De atmosfeer van Jupiter bestaat uit meerdere lagen, en dankzij de unieke beeldvormingsmogelijkheden van Webb konden wetenschappers verschillende hoogten analyseren en de jetstream isoleren. Deze ontdekking biedt waardevolle informatie over de atmosferische dynamiek van Jupiter en dient als bewijs van de krachtige observatiemogelijkheden van de James Webb-ruimtetelescoop.

Bronnen:

– Nasa

- Universiteit van California, Berkeley

– Observatorium van Parijs