Nieuw onderzoek onthult verbazingwekkende snelle jetstream op Jupiter

Wetenschappers die de James Webb-ruimtetelescoop en de Hubble-ruimtetelescoop van NASA gebruiken, hebben een baanbrekende ontdekking gedaan op de gigantische planeet Jupiter. Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy rapporteert de identificatie van een snelle straalstroom in de lagere stratosfeer van Jupiter. Deze straalstroom, gelegen nabij de evenaar, overspant meer dan 3,000 kilometer en bereikt windsnelheden van een ongelooflijke 320 kilometer per uur. Om dit in perspectief te plaatsen: deze winden zijn twee keer zo snel als die gevonden in een orkaan van categorie 5 op aarde.

De onthulling van deze snelle straalstroom heeft onderzoekers met ontzag achtergelaten. De James Webb-ruimtetelescoop, die voorheen als vaag en onduidelijk werd beschouwd, heeft voor ongekende helderheid gezorgd, waardoor wetenschappers de scherpe kenmerken van dit turbulente atmosferische fenomeen konden volgen terwijl Jupiter snel ronddraait.

Jupiter, de kolossale buur van de aarde, vertoont een gelaagde atmosfeer die lijkt op die van onze eigen planeet, hoewel de samenstelling en de weerpatronen aanzienlijk verschillen. Bij eerdere missies en observaties is getracht de complexe atmosferische dynamiek van Jupiter te ontcijferen, waaronder de beroemde Grote Rode Vlek en met ammoniak beladen wolken.

Wat de James Webb-ruimtetelescoop onderscheidt, is zijn vermogen om de hoger gelegen lagen van de atmosfeer van Jupiter te verkennen, gelegen tussen 15 en 30 km boven het wolkendek van de planeet. Dit unieke perspectief heeft ongrijpbare details onthuld en nieuwe inzichten opgeleverd in de ringen, satellieten en atmosfeer van de gasreus.

De ontdekking van de snelle jetstream werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de James Webb-ruimtetelescoop en de Hubble-ruimtetelescoop. Terwijl de eerste zich concentreerde op kleinere wolkenkenmerken, dook de laatste diep in de equatoriale stormsystemen. Door hun waarnemingen te combineren, kregen wetenschappers een uitgebreid inzicht in de ingewikkelde atmosferische dynamiek van Jupiter en de driedimensionale structuur van stormwolken.

De vergelijking van deze twee grote ruimtetelescopen helpt ook om te begrijpen hoe de windsnelheden op Jupiter veranderen met de hoogte en windscheringen veroorzaken. De wetenschappers die bij het onderzoek betrokken zijn, verwachten dat de kracht van deze nieuw ontdekte straalstroom de komende jaren aanzienlijk kan variëren, wat mogelijk meer inzicht kan verschaffen in het oscillerende stratosferische patroon van Jupiter.

Deze baanbrekende ontdekking markeert een belangrijke mijlpaal in ons begrip van de atmosferische dynamiek van Jupiter en benadrukt de ongelooflijke mogelijkheden van de James Webb Ruimtetelescoop bij het ontrafelen van de mysteries van de ontzagwekkende hemellichamen van ons zonnestelsel.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat is de James Webb-ruimtetelescoop?



A: De James Webb-ruimtetelescoop is een groot, in de ruimte gestationeerd observatorium dat naar verwachting eind 2021 wordt gelanceerd. Het is ontworpen om het universum in infrarood licht te bestuderen en ongekende inzichten te bieden in hemellichamen en verschijnselen.

Vraag: Wat was de focus van het recente onderzoek naar Jupiter?



A: Bij het recente onderzoek werd gebruik gemaakt van de James Webb-ruimtetelescoop en de Hubble-ruimtetelescoop van NASA om een ​​snelle straalstroom in de lagere stratosfeer van Jupiter te identificeren en te bestuderen.

Vraag: Wat maakt deze ontdekking uniek?



A: De ontdekking van de snelle jetstream op Jupiter is opmerkelijk omdat deze voorheen onzichtbaar was en waardevolle informatie verschaft over de turbulente atmosfeer van Jupiter.

Vraag: Hoe snel is de wind in de snelle straalstroom?



A: De winden in de snelle straalstroom op Jupiter bereiken snelheden van ongeveer 320 kilometer per uur, wat twee keer zo snel is als die gevonden in een orkaan van categorie 5 op aarde.

Vraag: Hoe hebben de James Webb Ruimtetelescoop en de Hubble Ruimtetelescoop bijgedragen aan het onderzoek?



A: De James Webb-ruimtetelescoop concentreerde zich op kleinere wolkenkenmerken, terwijl de Hubble-ruimtetelescoop de equatoriale stormsystemen op Jupiter observeerde. Door hun waarnemingen te combineren, kregen wetenschappers een uitgebreid inzicht in de atmosferische dynamiek van Jupiter.