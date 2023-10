De James Webb-ruimtetelescoop detecteert kwarts in de wolken van exoplaneet WASP-17 b

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft een baanbrekende ontdekking gedaan en voor het eerst bewijs onthuld van kwarts in de wolken van een exoplaneet. De exoplaneet in kwestie, WASP-17 b, is een hete Jupiter die rond een F-type ster draait die zich op ongeveer 1,300 lichtjaar van de aarde bevindt. WASP-17 b staat bekend als een van de grootste en meest gezwollen exoplaneten die tot nu toe zijn ontdekt.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol in Groot-Brittannië, onder leiding van David Grant, waren opgetogen over deze onverwachte bevinding. Grant verklaarde: “We waren heel blij! We wisten uit eerdere waarnemingen met de Hubble-ruimtetelescoop dat er aërosolen in de atmosfeer van WASP-17 b zaten, maar we hadden niet verwacht dat deze uit kwarts bestonden.”

Het team gebruikte het Mid-Infrared Instrument (MIRI) op de Webb-telescoop om het transmissiespectrum van WASP-17 b te bestuderen. Door de effecten van de atmosfeer van de planeet op het sterlicht te analyseren, konden ze een duidelijk kenmerk op 8.6 micron identificeren, wat duidde op de aanwezigheid van kwarts in de wolken van de planeet.

De ontdekking van kwarts in de wolken van WASP-17 b is belangrijk omdat het de eerste keer is dat een specifieke wolkensoort is geïdentificeerd in een transiterende exoplaneet. In tegenstelling tot de minerale deeltjes die in de wolken van de aarde worden aangetroffen, zijn de kwartskristallen in de wolken van WASP-17 b niet afkomstig van een rotsachtig oppervlak, maar worden ze gevormd in de atmosfeer van de planeet zelf.

Deze doorbraak draagt ​​bij aan ons begrip van de samenstelling en complexiteit van de atmosfeer van exoplaneten. Door de eigenschappen van verschillende wolkensoorten in exoplaneten te bestuderen, kunnen wetenschappers waardevolle inzichten verwerven in de processen en omstandigheden die deze verre werelden vormgeven.

