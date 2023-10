Wetenschappers ontdekken kwarts-nanokristallen in de atmosfeer van exoplaneten

Onderzoekers die gebruikmaken van NASA's James Webb-ruimtetelescoop hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan in de atmosfeer van een exoplaneet. Voor het eerst zijn kwarts-nanokristallen gedetecteerd in de wolken op grote hoogte van WASP-17 b, een hete exoplaneet van Jupiter op 1,300 lichtjaar afstand van de aarde.

Het onderzoeksteam, onder leiding van David Grant van de Universiteit van Bristol, VK, deed deze onverwachte vondst tijdens het bestuderen van de atmosferische samenstelling van WASP-17 b. Ze hadden verwacht dat ze aërosolen in de atmosfeer van de planeet zouden vinden, maar waren verrast toen ze ontdekten dat deze aërosolen uit kwartsdeeltjes bestonden.

Silicaten, mineralen die rijk zijn aan silicium en zuurstof, worden vaak overal in de Melkweg aangetroffen. Ze vormen het grootste deel van de aarde, de maan en andere rotsachtige hemellichamen. De silicaatkorrels die eerder in de atmosfeer van exoplaneten werden ontdekt, waren echter doorgaans magnesiumrijke silicaten zoals olivijn en pyroxeen, en niet zuiver kwarts of SiO2.

Deze ontdekking daagt bestaande theorieën uit over hoe exoplaneetwolken ontstaan ​​en evolueren. Hannah Wakeford, co-auteur van het onderzoek, verklaarde dat ze verwachtten magnesiumsilicaten te zullen waarnemen. In plaats daarvan vonden ze echter de ‘zaad’-deeltjes die nodig zijn om grotere silicaatkorrels te vormen.

Het team observeerde WASP-17 b bijna tien uur lang met behulp van de James Webb-telescoop. Ze verzamelden ruim 10 metingen van het midden-infraroodlicht terwijl de planeet voor zijn ster langs trok. Er verscheen een verrassend kenmerk in de gegevens – een “bult” van 1,275 micron – die niet verwacht zou worden als de wolken gemaakt waren van magnesiumsilicaten of andere aërosolen met hoge temperaturen. Dit kenmerk komt echter overeen met de aanwezigheid van kwarts.

De kwartskristallen die in de atmosfeer van WASP-17 b worden gedetecteerd, hebben de vorm van zeshoekige prisma's, vergelijkbaar met die gevonden in geodes op aarde. Ze zijn echter ongelooflijk klein en meten slechts ongeveer 10 nanometer in doorsnede. In tegenstelling tot minerale deeltjes die in de wolken van de aarde worden aangetroffen, zijn deze kwartskristallen afkomstig uit de atmosfeer van de planeet zelf en worden ze onder extreme omstandigheden rechtstreeks uit gas gevormd.

Het begrijpen van de samenstelling van deze wolken is cruciaal voor het begrijpen van de exoplaneet als geheel. Hete Jupiters zoals WASP-17 b bestaan ​​voornamelijk uit waterstof en helium, met kleine hoeveelheden andere gassen zoals waterdamp en koolstofdioxide. De ontdekking van silicakristallen biedt waardevolle inzichten in de verschillende materialen die de omgeving van deze planeet vormgeven.

Hoewel de exacte hoeveelheid en verdeling van kwarts in de wolken van de exoplaneet onzeker zijn, denken onderzoekers dat de wolken waarschijnlijk rond de planeet circuleren. Als ze de warmere dagkant bereiken, verdampen ze en verspreiden ze zich.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe deuren in de studie van de atmosfeer van exoplaneten, stelt eerder gekoesterde aannames ter discussie en breidt onze kennis van de kosmos uit.

