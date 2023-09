Onderzoek onthult wanneer de eerste exocontinenten zich mogelijk hebben gevormd

Hoogleraar astronomie Jane Greaves van de Universiteit van Cardiff heeft onderzoek gedaan om te bepalen wanneer de eerste exocontinenten, of continenten op andere planeten, zich mogelijk hebben gevormd. De studie, getiteld “Wanneer waren de eerste exocontinenten?” en gepubliceerd in de Research Notes van de American Astronomical Society, heeft tot doel de zoektocht naar bewoonbare werelden te verbeteren door locaties te identificeren waar de kans groter is dat rotsachtige planeten met platentektoniek worden gevonden.

Hoewel platentektoniek misschien niet essentieel is voor het ontstaan ​​van leven, spelen ze wel een cruciale rol bij het in stand houden van de bewoonbaarheid van een planeet in de loop van de tijd. Platentektoniek helpt bij het reguleren van de temperatuur van een planeet en het vrijgeven van warmte uit de kern, wat belangrijk is voor het behoud van een beschermende magnetosfeer en het binnen de bewoonbare zone blijven.

Greaves concentreerde zich op de correlatie tussen de kernwarmteproductie van een planeet en de aanwezigheid van platentektoniek. De hitte in de kern van een planeet wordt gegenereerd door radioactieve elementen zoals uranium, thorium en kalium. Deze elementen worden gevormd bij botsingen met neutronensterren en supernova-explosies.

Om te bepalen bij welke sterren de kans groter is dat ze planeten met platentektoniek en continenten hebben, analyseerde Greaves gegevens over de sterabundanties van verschillende elementen en combineerde deze met sterleeftijden. Ze classificeerde sterren in twee groepen: sterren met een dunne schijf, die jonger zijn en een hogere metalliciteit hebben, en sterren met een dikke schijf, die ouder zijn en een lagere metalliciteit hebben.

Uit de studie bleek dat het uiterlijk van continenten op aarde ongeveer de gemiddelde waarde vertegenwoordigt in vergelijking met andere planeten. De continentale vorming op aarde begon ongeveer 3 miljard jaar geleden, terwijl dunneschijfsterren in het monster de eerste verschijning van continenten 2 miljard jaar vóór die van de aarde lieten zien, en dikkeschijfsterren lieten zien dat continenten zelfs nog eerder verschenen, ongeveer 4 tot 5 miljard jaar vóór die van de aarde. .

Het onderzoek toonde ook een verband aan tussen de aanwezigheid van continenten en de ijzer-waterstofverhouding (Fe/H) in sterren. Bij planeten met lagere Fe/H-verhoudingen is de kans groter dat continenten eerder ontstaan.

Greaves suggereert dat sterren met sub-solaire metalliciteit veelbelovende doelen zouden kunnen zijn in de zoektocht naar bewoonbare exoplaneten met continenten. Deze planeten hebben mogelijk eerder geavanceerde levensvormen ontwikkeld dan de aarde.

De studie concludeert dat het vinden van rotsachtige exoplaneten met langlevende continenten veelbelovend is. Verder onderzoek naar de overvloed aan isotopen zoals thorium en kalium, die bijdragen aan radiogene verwarming, zou meer systemen kunnen onthullen waarin het leven op het land mogelijk ouder is dan het leven op aarde.

Over het geheel genomen vergroot dit onderzoek ons ​​begrip van de vorming en bewoonbaarheid van planeten buiten ons zonnestelsel, en levert het waardevolle inzichten op voor toekomstige planetaire verkenning.