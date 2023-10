Nieuwe studie suggereert dat er weinig kansen zijn om de smeltende ijskap van Groenland te redden

Een recente studie heeft een sprankje hoop gegeven in de strijd tegen de klimaatverandering. Terwijl de mondiale temperaturen blijven stijgen, smelten de ijskappen die Groenland en het Noordpoolgebied bedekken in een alarmerend tempo. Onderzoekers zijn echter van mening dat we misschien een kleine kans hebben om de zaken om te draaien en de smeltende ijskap die Groenland bedekt te redden.

De Groenlandse ijskap is van groot belang vanwege het potentieel ervan om de zeespiegel met maar liefst zes meter te laten stijgen als deze volledig zou smelten. Dit zou verwoestende gevolgen hebben voor kustgebieden over de hele wereld. Hoewel het onderzoek geen oplossing biedt om het smelten volledig te stoppen, suggereert het dat het ondernemen van actie binnen een specifieke temperatuurdrempel sommige effecten van de klimaatverandering zou kunnen verzachten.

Eerdere waarschuwingen hebben aangegeven dat de Groenlandse ijskap het risico loopt te smelten als de mondiale temperatuur hoger wordt dan 3.6 Fahrenheit of 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Momenteel hebben we de opwarming van 2 Fahrenheit of 1.1 Celsius al overschreden. Deze nieuwe studie suggereert echter dat er misschien iets meer speelruimte is bij het redden van de ijskap.

Volgens het onderzoek is de Groenlandse ijskap veerkrachtiger dan eerder werd gedacht. Hoewel de mogelijkheid van een onomkeerbare ineenstorting binnen de komende paar duizend jaar nog steeds bestaat als de temperatuur de drempel van 2 graden Celsius overschrijdt, is het mogelijk dat een kleine temperatuurstijging niet tot een totale ineenstorting leidt. Als de temperatuur binnen een bepaald tijdsbestek weer kan worden verlaagd, bestaat er een kans om de schade te herstellen en mogelijk de ijskap te redden.

De nadruk moet niet alleen liggen op het huidige smelten, maar ook op het voorkomen van verder smelten in de toekomst. Het smelten waar we nu getuige van zijn, werd duizenden jaren geleden in gang gezet, en het toekomstige smelten zal afhangen van ons vermogen om de temperatuur op aarde onder de drempel van 2 graden Celsius te houden.

Deze studie biedt een sprankje hoop in de strijd tegen de klimaatverandering. Door binnen de kleine mogelijkheden te handelen, kunnen we mogelijk de gevolgen van smeltende ijskappen verzachten en kwetsbare kustgebieden beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

