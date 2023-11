Nieuw model gebruikt AI om schepen te beschermen tegen schurkengolven

Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Victoria hebben een innovatief kunstmatige intelligentie (AI)-model ontwikkeld om schurkengolven te voorspellen en de veiligheid voor open oceaanschepen te verbeteren. Terwijl schurkengolven ooit als mythisch werden afgedaan, heeft de recente acceptatie door de wetenschappelijke gemeenschap aanleiding gegeven tot een dieper onderzoek naar de oorzaken en kenmerken ervan. Het onderzoeksteam maakte gebruik van datamining en interpreteerbare machine learning-technieken om meer dan 1 miljard golven te analyseren, met de nadruk op het identificeren van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de vorming van deze onvoorspelbare kolossen.

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van de Free Ocean Wave Dataset (FOWD), een uitgebreide golfcatalogus waarin gegevens zijn opgenomen van boeien op 158 verschillende locaties aan de Amerikaanse kusten en overzeese gebiedsdelen. Uit de immense dataset, bestaande uit 1.5 miljard golven, werden er op basis van vastgestelde criteria ruim 100,000 geïdentificeerd als malafide golven. Met behulp van deze golfdataset werd een AI-netwerk getraind om een ​​wiskundige vergelijking te extraheren die de gecombineerde variabelen inkapselde die bijdroegen aan malafide golfvorming. Deze vergelijking werd vervolgens uitgebreid geïnterpreteerd binnen de context van de bestaande golftheorie, resulterend in de ontwikkeling van een model dat in staat is bekend malafide golfgedrag te reproduceren en toekomstige gebeurtenissen te voorspellen.

Het belang van dit onderzoek ligt in het potentieel ervan om een ​​revolutie teweeg te brengen in de scheepvaartsector door de risico's die gepaard gaan met schurkengolven te beperken. Het nieuw gebouwde model stelt rederijen in staat betekenisvolle inzichten te verwerven in de waarschijnlijkheid dat ze langs geplande routes gevaarlijke schurkengolven tegenkomen. Door gebruik te maken van het door het onderzoeksteam ontwikkelde algoritme kunnen rederijen nu nauwkeurige risicobeoordelingen uitvoeren en weloverwogen beslissingen nemen om hun routes dienovereenkomstig aan te passen.

De onderzoekers hebben zowel het algoritme als hun uitgebreide onderzoek beschikbaar gemaakt voor het publiek, waardoor wijdverspreide toegang tot instrumenten die de maritieme veiligheid verbeteren, wordt vergemakkelijkt. In een tijdperk waarin geavanceerde technologie industrieën blijft transformeren, laat de integratie van AI en machinaal leren op dit gebied de enorme mogelijkheden zien om schepen te beschermen tegen onvoorziene natuurverschijnselen.

