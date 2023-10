De opkomst en ondergang van de Malvinoxhosan-bioregio in Zuid-Afrika

Een recente studie met de titel “The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devoon Biocrises at the South Pole”, gepubliceerd in Earth-Science Reviews, onderzoekt het uitsterven van zeedieren tijdens de vroege-Midden-Devonische Biocrises op de Zuidpool. Midden-Devoon periode. Deze periode werd gekenmerkt door een warmer klimaat en een hogere zeespiegel, met een grote landmassa genaamd Gondwana nabij de Zuidpool.

De onderzoekers, onder leiding van dr. Cameron Penn-Clarke, verzamelden en analyseerden een aanzienlijke hoeveelheid fossiele gegevens om de oorsprong en verdwijning van de Malvinoxhosan-biota te begrijpen, een groep zeedieren die gedijden in koelere wateren en waaronder verschillende soorten schelpdieren. Door middel van geavanceerde data-analysetechnieken identificeerden ze verschillende lagen in oud gesteente, die elk een afname van het aantal zeediersoorten in de loop van de tijd laten zien.

Uit het onderzoek bleek dat de achteruitgang van de Malvinoxhosan-biota gecorreleerd was met veranderingen in de zeespiegel en het klimaat. Naarmate het klimaat warmer werd, verdwenen de gespecialiseerde, koelwater Malvinoxhosan-zeedieren en werden vervangen door meer generalistische soorten die waren aangepast aan warmere wateren. De veranderende zeespiegel verstoorde de natuurlijke oceaanbarrières, waardoor warmer water uit gebieden dichter bij de evenaar naar binnen kon stromen, wat leidde tot de kolonisatie van soorten met warmer water.

Het uitsterven van de Malvinoxhosan-biota resulteerde in een ineenstorting van polaire ecosystemen, waarvan de biodiversiteit nooit is hersteld. Het onderzoek suggereert dat de gecombineerde effecten van veranderingen in zeeniveau en temperatuur de belangrijkste factoren waren achter dit uitsterven. Het is nog steeds onzeker of deze uitstervingsgebeurtenis gecorreleerd is met andere gebeurtenissen tijdens de Vroeg-Midden-Devoon-periode, aangezien leeftijdsconclusies ontbreken.

De studie benadrukt ook de kwetsbaarheid van poolomgevingen en ecosystemen voor veranderingen in zeeniveau en temperatuur. Het begrijpen van de uitstervingsgebeurtenissen uit het verleden kan waardevolle inzichten opleveren in de huidige biodiversiteitscrisis waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd.

Bronnen:

– Aardwetenschappelijke beoordelingen (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595