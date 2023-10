Onderzoek uitgevoerd door Dr. Karen Mullins en Dr. David Filan bij UPMC Whitfield in Waterford heeft erkenning gekregen voor zijn baanbrekende bevindingen op het gebied van heupchirurgie. Het onderzoek, gepresenteerd door orthopedisch heupchirurg Patrick Carton op een internationale sportgeneeskundige conferentie in Groot-Brittannië, richtte zich op de positieve effecten van een kijkoperatie bij chronische heupblessures.

In het onderzoek werd heupbotsing onderzocht, een mechanisch probleem dat wordt veroorzaakt door de opeenhoping van bot op de kogel- en komcomponenten van het heupgewricht. Deze aandoening leidt vaak tot labrale tranen, kraakbeenschade en een verhoogd risico op artrose. Patiënten ervaren doorgaans stijfheid, klikkende en stekende pijn in de lies, evenals aanhoudende pijn in de heup en onderrug.

Het onderzoek benadrukte ook de extra complicaties die kunnen voortvloeien uit heupdysplasie, waarbij de heupkom te ondiep is. In dergelijke gevallen kunnen patiënten een totale heupvervanging of een periacetabulaire osteotomie (PAO) nodig hebben, waarbij het bekken operatief wordt gebroken en de heupkom opnieuw wordt georiënteerd.

Uit het onderzoek bleek echter dat de geavanceerde chirurgische behandeling van dhr. Patrick Carton bij UPMC Whitfield een minder invasieve optie biedt. Deze techniek omvat het verwijderen van het problematische bot en het repareren van het gewrichtsweefsel, terwijl de heupstabiliteit behouden blijft.

De resultaten van het onderzoek, gepresenteerd door Dr. Karen Mullins op de conferentie van de British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) in Manchester, toonden de effectiviteit van deze procedure aan. Na 10 jaar had 90% van de patiënten die een operatie ondergingen geen totale heupvervanging of PAO nodig. De patiënten rapporteerden ook significante verbeteringen in pijn en dagelijkse activiteiten, evenals een hoge mate van tevredenheid over hun resultaten.

De heer Carton benadrukte het belang van deze bevindingen bij het aanbieden van niet-invasieve alternatieven aan patiënten en atleten voor grote heupoperaties. Hij legde uit dat technieken voor heupbehoud succesvol blijken te zijn bij de behandeling van verschillende heupaandoeningen, waaronder heupartritis.

Concluderend kan worden gesteld dat dit onderzoek naar heupchirurgie de positieve impact van een kijkoperatie bij de behandeling van chronische heupblessures heeft aangetoond. De bevindingen bieden een veelbelovend alternatief voor meer invasieve procedures, zoals een totale heupvervanging, en bieden patiënten verbeterde pijnverlichting en functionele resultaten.

