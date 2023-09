Waterwaarnemingsatelliet legt de opwarmende oceaan vast voor de kust van Californië

Een samenwerking tussen NASA en de Franse ruimtevaartorganisatie CNES heeft de satellietmissie Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ontwikkeld, die in staat is oceaankenmerken, waaronder El Niño, met ongekende details te meten. Het Ka-band Radar Interferometer (KaRIn)-instrument van de satelliet heeft de mogelijkheid om de hoogte van het zeeoppervlak dichtbij kustlijnen te meten, wat waardevolle informatie oplevert voor onderzoekers en voorspellers.

El Niño, een periodiek klimaatverschijnsel, wordt gekenmerkt door hogere zeeniveaus en warmere oceaantemperaturen langs de westkust van Amerika. Het warme oceaanwater van de zich ontwikkelende El Niño verschuift naar het noorden langs de oostelijke kustlijn van de Stille Oceaan, in wisselwerking met een aanhoudende hittegolf op zee. Dit warme water heeft onlangs de ontwikkeling van de orkaan Hilary beïnvloed.

De visualisatie door de SWOT-satelliet van de hoogten van het zeeoppervlak voor de westkust van de VS in augustus toont hoger dan gemiddelde hoogten in rood en oranje, wat wijst op warmer water, en lager dan gemiddelde hoogten in blauw en groen. De zeespiegel is doorgaans hoger op plaatsen met warmer water, omdat water uitzet als het warmer wordt.

De metingen van de SWOT-satellietmissie bieden uitgebreide beelden van de oceanen en zoetwatermeren en rivieren van de planeet. De door SWOT verzamelde gegevens zullen van onschatbare waarde zijn voor onderzoekers en voorspellers bij het bestuderen van de ontwikkeling en voortgang van verschijnselen als El Niño. In de vooruitzichten van september voorspelde de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration een sterke El Niño voor de komende winter, met een kans van meer dan 70%.

El Niño wordt ook in verband gebracht met de verzwakking van de equatoriale passaatwinden en kan zorgen voor koelere, nattere omstandigheden in het zuidwesten van de VS en droogte voor landen in de westelijke Stille Oceaan, zoals Indonesië en Australië.

Bronnen:



– NASA/Jet Propulsion Laboratory



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)