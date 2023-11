Water uit het oppervlak veroorzaakt dynamische kern-mantelinteracties

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan over de innerlijke werking van onze planeet, waaruit blijkt dat water geleidelijk van het aardoppervlak naar beneden sijpelt. Deze opmerkelijke reis voert de vloeistof door dalende tektonische platen en bereikt uiteindelijk de kern na een zware tocht van 2,900 kilometer. Hoewel het proces langzaam is en miljarden jaren beslaat, heeft het geleid tot de vorming van een nieuwe laag tussen het gesmolten metaal van de buitenste kern en de buitenste mantel van de aarde. Deze laag is naar schatting “een paar honderd kilometer dik”, waardoor hij relatief dun is vergeleken met andere binnenlagen van de aarde.

In een recent onderzoek uitgevoerd door de Arizona State University onthulden onderzoekers dat deze waterinfiltratie een chemische reactie veroorzaakt, resulterend in de vorming van silica. Co-auteur Dr. Dan Shim legde uit dat wanneer water de kern-mantelgrens ontmoet, het reageert met silicium in de kern om silica te produceren. Deze belangrijke bevinding, gekoppeld aan eerdere waarnemingen van diamanten die ontstaan ​​uit water dat reageert met koolstof onder extreme druk, wijst op een zeer dynamische kern-mantel-interactie, wat duidt op een substantiële materiaaluitwisseling.

De implicaties voor ons dagelijks leven aan de oppervlakte zijn diepgaand. Volgens het ASU-onderzoeksteam vergroot deze ontdekking ons begrip van de interne processen van de aarde, wat wijst op een uitgebreidere mondiale watercyclus dan eerder werd erkend. De veranderde ‘film’ van de kern heeft ook cruciale implicaties voor de geochemische cycli die de oppervlaktewatercyclus verbinden met de diepe metalen kern.

Deze doorbraak in het begrijpen van de interne dynamiek van de aarde biedt wetenschappers waardevolle inzichten in de evolutie van de planeet en de ingewikkelde processen die de structuur ervan hervormen. Door de mysteries die onder onze voeten liggen te ontrafelen, maken onderzoekers de weg vrij voor meer kennis en een dieper begrip van het delicate evenwicht van onze wereld.