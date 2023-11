Zeldzame beelden tonen ontmoeting met jonge maanvissen voor de kust van British Columbia

Een duiker had onlangs de ongelooflijke kans om zeldzame beelden vast te leggen van twee jonge maanvissen (Mola mola) die samen zwemmen in de smaragdgroene wateren voor de kust van British Columbia, Canada. De video, gemaakt door burgerwetenschapper Timothy Manuelides, toont de jonge maanvis naast een school weduwe-rotsvissen en geelstaart-rotsvissen.

Hoewel experts beperkte kennis hebben over de vroege stadia van het leven van maanvissen, konden ze deze specifieke individuen identificeren als juveniele maanvissen op basis van hun hoekige buiken en kleinere afmetingen. Zeebioloog Marianne Nyegaard, een specialist in oceaanmaanvissen, bevestigde hun identificatie in een Facebook-bericht en benadrukte hun ‘babyheid’.

Met een diameter van ongeveer 24 inch (60 centimeter) waren deze juveniele maanvissen ongeveer vijf keer kleiner dan volwassen maanvissen, maar aanzienlijk groter dan hun pasgeboren maat van slechts 0.1 inch (2.5 millimeter). Meestal is er weinig bekend over de vroege levens van zonnevissen, en om hun larven nauwkeurig te identificeren is DNA-sequencing vereist.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, benadrukt de video dat maanvissen sneller kunnen zwemmen dan velen denken. De onderzoekers merkten in het Facebook-bericht op dat maanvissen vaak ten onrechte als langzaam worden beschouwd vanwege hun ‘zonnegedrag’ aan het oceaanoppervlak, waar ze zich koesteren in warm licht nadat ze tijd in koudere diepten hebben doorgebracht. Ze kunnen echter snel zwemmen als dat nodig is.

Maanvissen, ook bekend als mola, ontlenen hun naam aan hun ronde, afgeplatte vorm die doet denken aan een molensteen. Deze fascinerende wezens kunnen als volwassene enorme afmetingen bereiken en een diameter van wel 10 meter bereiken. Maanvissen leven in een verscheidenheid aan oceanen over de hele wereld, van tropische wateren tot gematigde zeeën, en brengen hun tijd meestal door tussen het oppervlak en een diepte van ongeveer 3 meter.

Het is vermeldenswaard dat de videobeelden en verdere onderzoeksinspanningen bijdragen aan het lopende onderzoek naar Mola-soorten voor de westkust van Noord-Amerika. Dr. Marianne Nyegaard, de leider van Ocean Sunfish Research, heeft deze vissen geïdentificeerd als hoogstwaarschijnlijk jonge Mola mola, waardoor ze zich onderscheiden van de andere soorten die in deze wateren voorkomen, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

Vraag: Hoe groot kunnen volwassen maanvissen worden?

A: Volwassen zonnevissen kunnen een diameter van maximaal 10 meter bereiken.

Vraag: Hoe bestrijdt de video veelvoorkomende misvattingen over maanvissen?

A: De video laat zien dat maanvissen sneller kunnen zwemmen dan algemeen wordt aangenomen.

Vraag: Wat is er bekend over de vroege levens van maanvissen?

A: Er is beperkte kennis over de vroege levens van zonnevissen, en larven kunnen alleen op soortniveau worden geïdentificeerd door middel van DNA-sequencing.

Vraag: Wat is er uniek aan het uiterlijk van maanvissen?

A: Maanvissen hebben ronde, afgeplatte lichamen, die lijken op een molensteen.

Vraag: Hoe diep zwemmen maanvissen doorgaans?

A: Maanvissen brengen hun tijd doorgaans door tussen het wateroppervlak en een diepte van ongeveer 660 meter.