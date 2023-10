NASA's Moon Rover-prototype voltooit het hindernissenparcours op de maan

NASA's nieuwe prototype van de maanrover, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), heeft met succes een hindernisbaan afgelegd die het ruige terrein van het maanoppervlak simuleert. De rover zal naar verwachting in november 2024 naar de zuidpool van de maan worden gelanceerd aan boord van een SpaceX Falcon Heavy-raket.

Om de mobiliteit van VIPER te testen, creëerden ingenieurs van het Glenn Research Center van NASA in Cleveland een gesimuleerde maanomgeving met grote rotsen, steile hellingen en diepe kraters. De rover zal landen op Mons Mouton, een berg nabij de zuidpool van de maan, en zal tijdens zijn ongeveer 100 dagen durende missie de maanomgeving karakteriseren voor de selectie van landingsplaatsen in het kader van het Artemis-programma.

NASA heeft een video gedeeld van de recente mobiliteitstests van de rover, waaruit blijkt dat hij in staat is de potentiële uitdagingen waarmee hij op het maanoppervlak te maken zal krijgen, te overwinnen. De tests omvatten het manoeuvreren door steile hellingen, het doorkruisen van kraters en het navigeren door drijfzandachtige grond. De succesvolle afronding van deze tests geeft aan dat VIPER goed is uitgerust om het ruige terrein van de maan te verkennen.

Als onderdeel van NASA's Artemis-programma, dat tot doel heeft een permanente nederzetting op de maan te vestigen, zal VIPER een cruciale rol spelen bij het identificeren van locaties waar water en andere hulpbronnen kunnen worden gewonnen om langdurig verblijf op de maan te ondersteunen. Daarnaast probeert de VIPER-missie de oorsprong van bevroren water en andere vluchtige stoffen op de maan bloot te leggen, hun behoud gedurende miljarden jaren, en hun ontsnapping uit de maanbodem.

Ingenieurs van het Johnson Space Center van NASA in Houston hebben ook het laatste wetenschappelijke instrument van VIPER getest, de Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT is een roterende slagboormachine die zal worden gebruikt om grondafval op te halen tot een meter onder het maanoppervlak. Dit instrument zal waardevolle gegevens opleveren over de sterkte, compactheid en temperatuur van de maangrond.

De succesvolle afronding van de mobiliteitstests van VIPER en de integratie van het laatste wetenschappelijke instrument brengen NASA een stap dichter bij het ontrafelen van de mysteries van de zuidpool van de maan en het effenen van de weg voor toekomstige maanverkenning.

Bronnen:

– NASA's VIPER-maanrover oefent met het verlaten van zijn maanlander (video)

– NASA/Ames Onderzoekscentrum

– NASA/Glenn Onderzoekscentrum

– NASA/Robert Markowitz

– NASA-functionarissen