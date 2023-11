Nieuw artikel: Omgaan met veldmuizen: effectieve strategieën voor het beschermen van uw gazon

Veldmuizen, kleine knaagdieren die vaak in Idaho voorkomen, kunnen grote schade aanrichten aan gazons en landschappen. Deze dikke, op de grond levende wezens zijn ongeveer 4½ tot 5½ inch lang, inclusief hun staart. Hoewel ze het hele jaar door actief blijven, blijft hun schade vaak onopgemerkt tot de lentedooi na de sneeuwval.

Veldmuizen voeden zich met wortels, stengels, gras, zaden en ondergrondse voortplantingsstructuren zoals bollen en knollen en kunnen aanzienlijke schade aan bomen en gazons veroorzaken. Ze knagen aan stengels, schors en wortels, waardoor een netwerk van ondiepe tunnels in gazons ontstaat en een spoor van vernietiging achterblijft.

Woelmuispopulaties volgen cyclische patronen, waarbij ze elke vier tot zes jaar kleine pieken ervaren en elke tien tot twaalf jaar een explosieve bevolkingsexplosie. Helaas zijn deze cycli onvoorspelbaar en moeilijk onder controle te houden door ziekte, tenzij de bevolking extreem dicht wordt.

De levensduur van een veldmuis varieert doorgaans van twee tot zestien maanden, waarin ze zich het hele jaar door voortplanten. Met worpgroottes variërend van één tot elf (maar doorgaans drie tot zes) jongen, hebben veldmuizen ongeveer één tot vijf liter per jaar. Vrouwtjes kunnen binnen 16 tot 11 dagen na de geboorte geslachtsrijp worden, waardoor hun voortplantingspercentage vrij hoog is.

Veelgestelde vragen

Vraag: Hoe kan ik woelmuizenschade in mijn gazon voorkomen?

A: Regelmatige controle van uw eigendom op tekenen van woelmuizenschade is van cruciaal belang. Om woelmuizen af ​​te schrikken, moet u consequent maaien en onkruid en puin uit de getroffen gebieden verwijderen. Bescherm bomen, struiken en bloembedden door ze te omringen met 3/8-inch gaasdraad, vijftien centimeter onder het grondoppervlak en vijftien centimeter boven de grond. Als alternatief kunnen aluminium gootstukken of soortgelijke materialen dienen als effectieve toegangsbarrières.

Vraag: Zijn er vallen die kunnen helpen de schade aan woelmuizen te verminderen?

A: Houten vallen die gelijk met de grond en haaks op de start- en landingsbanen worden geplaatst, kunnen effectief zijn. Zet de vallen op de grond vast om te voorkomen dat roofdieren ze wegvoeren. Pindakaas, havermout of appelschijfjes zijn ideale aasopties voor het vangen van veldmuizen. Vergeet niet om de vallen dagelijks te controleren en eventuele dode woelmuizen veilig weg te gooien. Plaats de vallen buiten het bereik van kinderen en kleine huisdieren.

Vraag: Kan ik chemicaliën gebruiken om woelmuizenplagen te bestrijden?

A: Woelmuizen met de hand bestoken met chemicaliën is een optie, maar hiervoor zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig. Aasstations, afgesloten voerinrichtingen die op landingsbanen of naast holen worden geplaatst, kunnen worden gevuld met giftig aas. Vooraf voeren met niet-giftig aas, vergelijkbaar met de giftige versie, kan de effectiviteit vergroten. Bovendien kunnen chemicaliën zoals zinkfosfide worden gebruikt, maar alleen door gecertificeerde applicateurs. Antistollingsmiddel chemisch aas, meestal in pellet- of blokvorm, vereist meerdere voedingen om dodelijk te zijn en moet ondergronds of in een aasstation worden geplaatst.

Het is belangrijk om alle instructies op het etiket te lezen en op te volgen wanneer u chemicaliën gebruikt voor de bestrijding van woelmuizen.

