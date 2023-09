Het belang van tiltmeters bij het monitoren van vulkanen

Tiltmeters spelen al tientallen jaren een cruciale rol bij het monitoren van vulkanen en bieden waardevol inzicht in het gedrag van vulkanen en de beweging van magma. Hoewel op satellieten gebaseerde methoden de afgelopen jaren steeds prominenter zijn geworden, blijven tiltmeters een betrouwbaar en essentieel hulpmiddel voor wetenschappers.

Het gebruik van kantelgegevens bij vulkaanmonitoring dateert uit het begin van de 20e eeuw, toen wetenschappers de correlatie tussen vulkaanuitbarstingen en veranderingen in de topografie begonnen te herkennen. Dr. Thomas Jaggar, een baanbrekende vulkanoloog, begon in 1917 met het volgen van kantelveranderingen bij Hawaiiaanse vulkanen met behulp van speciaal ontworpen instrumenten.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de kantelmetertechnologie vond plaats in de jaren vijftig toen Dr. Jerry Eaton de waterbuiskantelmeter ontwikkelde. Dit instrument maakte nauwkeurige metingen van de kanteling mogelijk, waardoor wetenschappers de beweging van de top van Kīlauea tijdens uitbarstingen konden volgen. De waterbuiskantelmeter bestaat uit drie onderling verbonden potten met water, die bewegen als reactie op de kanteling van de grond. Door de waterdiepte in elke pot te meten, kunnen wetenschappers de mate van kanteling bepalen.

De continue registratie van gegevens over de kanteling van waterbuizen bleek van onschatbare waarde omdat het een tijdreeks van metingen opleverde, waardoor de inflatie- en deflatiecycli tussen uitbarstingen konden worden geïdentificeerd. Deze voortdurende registratie van kanteling stelde wetenschappers in staat ontdekkingen te doen die niet mogelijk zouden zijn geweest als gegevens alleen tijdens uitbarstingen waren verzameld.

In de jaren zeventig werden elektronische tiltmeters geïntroduceerd, die nog nauwkeurigere metingen mogelijk maakten. Deze instrumenten worden geïnstalleerd in beschermde boorgaten en kunnen elke minuut de kanteling meten tot een fractie van een microradiaal.

De afgelopen jaren hebben de kantelgegevens van de top van Kīlauea overeenkomsten vertoond met gegevens uit de jaren vijftig tot zeventig, wat erop wijst dat het gedrag van de vulkaan sinds de uitbarsting van 1950 niet significant is veranderd. Deze continuïteit stelt wetenschappers in staat gegevens uit het verleden te gebruiken om voorspellingen te doen over toekomstig gedrag en hypothesen over het sanitairsysteem van de vulkaan te testen.

De recente waarnemingen van tiltmeters in de buurt van de caldera van Kīlauea duiden op magma-ophoping in een reservoir in de zuidelijke Caldera, vergelijkbaar met eerdere gebeurtenissen in 2015 en 2021. Deze kennis helpt wetenschappers de huidige processen te begrijpen en kan nieuwe inzichten onthullen over het gedrag van de vulkaan in het verleden.

Concluderend zijn tiltmeters een essentieel hulpmiddel geweest bij het monitoren van vulkanen, omdat ze continue metingen van de kanteling mogelijk maakten en bijdroegen aan ons begrip van vulkanische activiteit. De lange en getrouwe registratie van de kanteling bij Kīlauea blijft nieuwe ontdekkingen en voorspellingen voor toekomstige uitbarstingen vergemakkelijken.

