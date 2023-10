De Taupō-uitbarsting van 232 eindelijk gedateerd: nieuw bewijs gevonden in Antarctisch ijs

Lake Taupō, het grootste zoetwatermeer in Oceanië, ligt in het centrum van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Dit enorme waterlichaam is eigenlijk een calderameer, dat een ketelachtige depressie beslaat die werd gevormd nadat een vulkaanuitbarsting leidde tot het legen van een magmakamer.

De Taupō-supervulkaan heeft een geschiedenis van gewelddadige uitbarstingen. De meest recente supereruptie, bekend als de Ōruanui-supereruptie, vond ongeveer 25,500 jaar geleden plaats. Het bedekte het hele Noordereiland met dikke lagen as en stollingsgesteenten. Ruim 2,000 jaar geleden barstte de vulkaan opnieuw uit, wat resulteerde in de grootste bekende uitbarsting van Nieuw-Zeeland.

Het bepalen van de exacte datum van deze uitbarsting was een uitdaging voor wetenschappers. Uit een recent onderzoek onder leiding van Stephen Piva, een Ph.D. kandidaat aan de Te Herenga Waka-Victoria Universiteit van Wellington, heeft cruciaal bewijsmateriaal ontdekt dat wijst op de uitbarsting die plaatsvond in de late zomer/vroege herfst van het jaar 232.

Piva en zijn team ontdekten zeven unieke vulkanische glasscherven diep begraven in een ijskern verkregen van Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) in West-Antarctica. Door middel van geochemische analyse bevestigden de onderzoekers dat deze scherven verband hielden met de uitbarsting van Taupō. De aanwezigheid van deze scherven op Antarctica, ruim 5,000 kilometer verderop, is een bewijs van de enorme kracht van de uitbarsting.

De bevindingen van het onderzoek leveren een dubbele vingerafdruk op van de Taupō-vulkaan als bron van de uitbarsting. Deze bevestiging stelt wetenschappers in staat de potentiële mondiale effecten van de uitbarsting op de atmosfeer en het klimaat verder te bestuderen, waardoor licht wordt geworpen op de uitbarstende geschiedenis en het gedrag van de vulkaan.

De Taupō-supervulkaan wordt nog steeds als actief beschouwd, waardoor de studie van de eerdere uitbarstingen en potentiële toekomstige activiteit van groot belang is.

Titel: De Taupō-uitbarsting van 232 Eindelijk gedateerd: nieuw bewijs gevonden in Antarctisch ijs

Bron: Wetenschappelijke rapporten (2023)

Definities:

– Calderameer: ​​een groot meer gevormd in het depressieve gebied dat is ontstaan ​​door het instorten van land na een vulkaanuitbarsting

– Supervulkaan: een vulkaan die een uitbarsting kan veroorzaken met een uitwerping van meer dan 1,000 kubieke kilometer

– Supereruptie: een extreem grote vulkaanuitbarsting waarbij minstens 1,000 kubieke kilometer vulkanisch materiaal vrijkomt

– Geochemie: de studie van de chemische samenstelling van gesteenten en mineralen en hoe ze met elkaar omgaan

– Magma: gesmolten gesteente onder het aardoppervlak

– IJskern: een cilindrisch monster van ijs geboord uit een gletsjer of ijskap, gebruikt om klimaat- en atmosferische omstandigheden in het verleden te bestuderen.