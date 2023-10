Nieuw Russisch orbitaal station gepland voor gebruik in 2027

President Vladimir Poetin maakte donderdag bekend dat het nieuwe Russische ruimtestation, gericht op het bevorderen van de verkenning van de ruimte buiten het Internationale Ruimtestation (ISS), op koers ligt om in 2027 operationeel te zijn. Ondanks de tegenslag waarmee Ruslands eerste maanschotmissie in 47 jaar te maken kreeg, zei Poetin dat een verbintenis om door te gaan met het maanprogramma van het land.

Poetin benadrukte de noodzaak van een alomvattend station dat meer omvat dan slechts één segment. Hij verklaarde: “Nu de middelen van het Internationale Ruimtestation opraken, hebben we niet slechts één segment nodig, maar het hele station om in gebruik te worden genomen.” De president benadrukte het belang van tijdige ontwikkeling om te voorkomen dat de bemande ruimtevaartcapaciteiten achterop raken.

Volgens Yuri Borisov, hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie, maakt het behoud van de Russische capaciteiten op het gebied van bemande ruimtevluchten na 2030 de oprichting van een Russisch orbitaal station noodzakelijk. Borisov legde uit: “Als we niet op grote schaal beginnen met het creëren van een Russisch orbitaal station in 2024, is het zeer waarschijnlijk dat we onze capaciteit zullen verliezen vanwege het tijdsverschil. Wat ik bedoel is dat het ISS er niet meer zal zijn en dat het Russische station niet gereed zal zijn.”

Poetin erkende de technische ongelukken die in augustus leidden tot de noodlanding van het Luna-25-vaartuig op de zuidpool van de maan. Ondanks de tegenslag verzekerde hij het publiek dat het maanprogramma zal doorgaan en beweerde: “Fouten zijn fouten. Het is een schande voor ons allemaal. Dit is ruimteverkenning, en iedereen begrijpt dat. Het is een ervaring die we in de toekomst kunnen gebruiken.”

De ontwikkeling van het nieuwe Russische orbitale station heeft tot doel de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie te integreren, zodat het de potentie heeft om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Terwijl de oorspronkelijke tijdlijn de volgende maanlancering voor 2027 plantte, opperde Borisov de mogelijkheid om deze naar 2026 te verplaatsen.

