De zonsverduistering van de ‘Ring van Vuur’ fascineert miljoenen aardbewoners

Miljoenen mensen over de hele wereld waren gefascineerd door de recente zonsverduistering van de ‘ring van vuur’. Terwijl de meesten van ons de zonsverduistering vanaf de aarde bekeken, zorgde een krachtige Amerikaanse weersatelliet voor een ander perspectief vanuit de ruimte. De GOES-East-satelliet van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft de dominante eclipsschaduw van de maan vastgelegd die over de planeet trok vanaf een afstand van 22,300 kilometer erboven.

Zonsverduisteringen vinden plaats wanneer de maan tussen de zon en de aarde passeert en een schaduw werpt op het oppervlak van onze planeet. De recente zonsverduistering was een ‘ringvormige zonsverduistering’, waarbij de maan verder van de aarde verwijderd is. Dit zorgt ervoor dat de maan kleiner lijkt en de zon niet volledig bedekt. In plaats daarvan creëert het een prachtig “ring van vuur”-effect, waardoor een dunne omtrek van onze ster zichtbaar blijft.

Voor degenen die zich niet op het directe pad van de zonsverduistering bevonden, was het nog steeds mogelijk getuige te zijn van een gedeeltelijke zonsverduistering door een goedgekeurde zonnekijkbril te gebruiken. De volgende totale zonsverduistering in de VS en Noord-Amerika zal echter plaatsvinden op 8 april 2024. Tot die tijd zal de volgende ringvormige zonsverduistering boven de VS pas op 21 juni 2039 plaatsvinden.

Zowel totale als ringvormige zonsverduisteringen zijn bijzondere gebeurtenissen die veel astronomische opwinding veroorzaken. Het zijn relatief zeldzame gebeurtenissen, waardoor er lang naar wordt uitgekeken. Zorg er dus voor dat je van de show geniet als de volgende zonsverduistering plaatsvindt.

