Verbazingwekkend beeld van de ringvormige zonsverduistering, vastgelegd door de GOES-16-satelliet

De Geostationary Operational Environmental Satellite-16 (GOES-16) van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ook bekend als GOES-East, gaf een verbluffende glimp van de ringvormige zonsverduistering vanuit de ruimte. Als onderdeel van de geavanceerde GOES-R-serie speelt deze satelliet een cruciale rol bij het verzamelen van gegevens over verschillende atmosferische, hydrologische, oceanische, klimatologische, zonne- en ruimtefenomenen.

Een ringvormige zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan tussen de zon en de aarde komt, maar zich op of nabij het verste punt van de aarde bevindt. Bijgevolg lijkt de maan kleiner dan de zon, wat resulteert in een betoverend effect dat bekend staat als de ‘ring van vuur’.

De recente zonsverduistering volgde een pad vanuit de Amerikaanse Pacific Northwest en doorkruiste Californië, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico en Texas. Het vervolgde zijn reis door delen van Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia en Brazilië voordat het bij zonsondergang in de Atlantische Oceaan eindigde.

Door gebruik te maken van de beelden met een hoge ruimtelijke en temporele resolutie heeft GOES-16 opmerkelijke beelden vastgelegd van de schaduw van de Maan die over het westen van de VS beweegt. Dit boeiende schouwspel was zichtbaar van Oregon tot Texas, waardoor een gedetailleerde observatie van de zeldzame ringvormige zonsverduistering mogelijk was.

De verbazingwekkende visuele weergave dient als opmaat voor de komende totale zonsverduistering die over zes maanden zal plaatsvinden. Op 8 april 2024 zal de maan de perfecte afstand tot de aarde innemen om de zon volledig te bedekken, waardoor een adembenemend hemelverschijnsel ontstaat. Dit evenement zal zich door Mexico, de oostelijke helft van de Verenigde Staten en Canada verspreiden en de kijkers boeien met zijn ontzagwekkende schoonheid.

Bronnen:

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): GOES-16-satelliet

– ScienceNews: “Beelden tonen een ringvormige zonsverduistering die door de VS beweegt”