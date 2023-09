NASA's Perseverance-rover genereert zuurstof op Mars

NASA's Perseverance rover-missie heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door met succes zuurstof te genereren op het oppervlak van Mars. De rover vertrouwde op het Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) om de koolstofdioxiderijke atmosfeer van Mars om te zetten in ademende zuurstof. Deze doorbraak heeft aanzienlijke gevolgen voor toekomstige bemande missies naar de Rode Planeet.

MOXIE, een klein instrument aan boord van de Perseverance-rover, fungeert in wezen als een proeffabriek voor de productie van zuurstof. Het maakt gebruik van een proces dat vaste-oxide-elektrolyse wordt genoemd om zuurstofatomen van koolstofdioxidemoleculen te scheiden. Het koolstofdioxide wordt uit de atmosfeer van Mars gehaald en vervolgens wordt de zuurstof gecreëerd via een verwarmd proces.

De succesvolle opwekking van zuurstof op Mars is een cruciale stap in de richting van het vestigen van een duurzame menselijke aanwezigheid op de planeet. Zuurstof is niet alleen essentieel voor astronauten om te ademen, maar het is ook een belangrijk onderdeel van het drijfgas voor raketten. Het kunnen produceren van zuurstof met behulp van de hulpbronnen die op Mars beschikbaar zijn, betekent dat toekomstige missies minder afhankelijk hoeven te zijn van de voorraden van de aarde, waardoor ze onafhankelijker en kosteneffectiever worden.

MOXIE is momenteel echter alleen ontworpen om kleine hoeveelheden zuurstof te produceren als proof-of-concept. Het kan ongeveer 10 gram zuurstof per uur produceren, wat overeenkomt met ongeveer 10 minuten ademende zuurstof voor een astronaut. Het opschalen van de technologie om aan de zuurstofbehoefte van een bemande missie te voldoen zal verdere ontwikkeling en verfijning vergen.

De succesvolle demonstratie van de capaciteiten van MOXIE op Mars brengt ons een stap dichter bij de menselijke verkenning van de Rode Planeet. Deze mijlpaalprestatie bevestigt niet alleen de haalbaarheid van de productie van zuurstof op Mars, maar opent ook mogelijkheden voor andere experimenten met het gebruik van hulpbronnen ter plaatse die toekomstige kolonisatie-inspanningen kunnen ondersteunen.

